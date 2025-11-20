Menü Kapat
Askeri kargo uçağı kazasıyla ilgili MSB'den 'kara kutu' açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağı kazasıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, kara kutunun TUSAŞ tesislerinde incelendiği sonuçların kamuoyu ile ayrıntılı şekilde paylaşılacağı bildirildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 12:11

, - sınır hattında düştüğü ve 20 askerimizin şehit olduğu elim kazaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, düşen uçağın kara kutusunun TUSAŞ tesislerinde, enkaz parçalarının ise Kayseri’de bulunan 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde detaylı olarak incelendiği bildirildi. Yapılan incelemelerin ardından sonuçların kamuoyu ile ayrıntılı şekilde paylaşılacağı bildirildi.

KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımızın kara kutusu olarak tabir edilen FDR (Flight Data Recorder) ve CVDR (Cockpit Voice Data Recorder) cihazlarının TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibimizin olay yerindeki çalışmalarına devam edilmektedir. Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri’de bulunan 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir.
Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir"

7 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin güvenliği konusunda durmaksızın çalıştığını ifade eden Aktürk, "Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de; ülkemizin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir haftada; 7 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi, Menbic'de imha edilen 3 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 723 kilometreye ulaşmıştır" diye konuştu.

"YAKALANANLARIN SAYISI 8 BİN 794 OLMUŞTUR"

Türkiye hudutlarının Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunmaya devam ettiğini söyleyen ve bu kapsamda son bir haftada hudutlarda gerçekleşen olaylar hakkında bilgilendirme yapan Aktürk, "1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 249 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı

8 bin 794 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 1.685 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 59 bin 30'a ulaşmıştır. Ayrıca; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından Van ve Hakkâri hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde toplam 260 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün bilgilendirme toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ALAY VE TABUR KOMUTANI DÂHİL 4 PERSONELİN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN İLİŞİĞİ KESİLDİ"

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında 2 askerin hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili açıklama yapan Bakanlık, "25 Temmuz 2025 tarihinde, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında iki Mehmetçiğimizin şehit olduğu olay ile ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır. Bu kapsamda; olayda kastı, kusuru veya ihmali olan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen, Alay ve Tabur Komutanı dâhil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmiş, 8 personele ise olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verilmiştir. Ayrıca adli süreç İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi, güveni ve dualarından alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; yaşanan olay ve gelişmelere ilişkin mevzuat doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi açık ve şeffaf bir yaklaşım sergilemeye, kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmeye devam edecektir. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" açıklamasında bulundu.

DÜŞEN UÇAĞIN PARÇALARI DETAYLI İNCELENİYOR

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibinin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini duyuran Bakanlık, "Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir. Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi.
Bakanlık yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecini, devletin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmekte olduğunu da açıkladı.

İklim değişikliğiyle mücadele ve ülke genelinde ağaçlandırma seferberliğine katkıda bulunulması maksadıyla bu yıl yaklaşık 118 bin Milli Savunma Bakanlığı gerçekleştirilen toplantının ardından Yeşil Vatan Seferberliği ve Millî Ağaçlandırma faaliyeti kapsamında çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.

ETİKETLER
#ukrayna
#azerbaycan
#gürcistan
#kazı
#msb
#C-130
#Gündem
