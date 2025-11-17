Menü Kapat
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Kara kutu açıklandı mı, ne çıktı? Askeri kargo uçağının kara kutusunda inceleme

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 şehit haberi yürekleri yakmıştı. Bulunan kara kutu sonrasında açıklandı mı merak edildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
16:30
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
16:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, - sınırında düşen askeri kargo uçağının kara kutusunun bulunduğunu paylaşmıştı. Türkiye'nin gözü ise uçağın kara kutusunda ne çıktığına çevrildi.

KARA KUTU AÇIKLANDI MI?

, "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Biz de bu süreçte önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ile ardından Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile telefonla görüştük." ifadesini kullanmıştı.

Kara kutuda konuşulanlar henüz açıklanmazken çözümleme süreci devam ediyor. Genelde kara kutunun çözümlenmesi 10 gün sürebiliyor.

KARA KUTUDAN NE ÇIKTI?

Uçağın kara kutusu bulunurken incelemeler sürüyor. Bu nedenle kara kutudan neler çıktığı henüz belli olmadı. Uzmanlara göre kara kutunun çözülmesi 10 güne kadar ulaşabiliyor. Tüm Türkiye'nin bekleyişi devam etmekte.

