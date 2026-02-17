Cenevre'de kritik zirve başladı! Rusya ve Ukrayna masaya oturdu

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosya medya platformu X üzerinden görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün üçlü formatta yeni bir müzakere turuna başlıyoruz, Ukrayna, ABD ve Rusya." ifadesine yer verdi.

Müzakere sürecine katılımı ve istikrarlı çalışmaları için ABD tarafına, toplantıların düzenlenmesi ve gerekli koşulların sağlanması için de İsviçre'ye teşekkür eden Umerov, şu değerlendirmede bulundu:

"Çalışmalar için bir çerçeve üzerinde mutabakata vardık ve Ukrayna Devlet Başkanı tarafından belirlenen net bir yetki çerçevemiz var. Gündemde güvenlik ve insani konular yer alıyor. Yapıcı, odaklı ve gereksiz beklentiler olmaksızın çalışıyoruz. Görevimiz, bizi kalıcı bir barışa mümkün olduğunca yaklaştırabilecek kararları ilerletmektir."

MASADA TOPRAK VAR

Cenevre'de başlayan üçlü görüşmelerin üçüncü turunda Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ederken, Ukrayna heyetini Umerov temsil ediyor. Görüşmelere ABD'den de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı Jared Kushner katılıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sefer, toprak sorunu ve diğer hususlar dahil olmak üzere daha geniş bir yelpazedeki konular istişare edilecek. Bu konular taleplerimizle ilgilidir." demişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de müttefik ülkeleri Rusya'ya yönelik baskıyı artırmaya çağırmıştı.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.