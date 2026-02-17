Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

Cenevre'de kritik zirve başladı! Rusya ve Ukrayna masaya oturdu

Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna arasında ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncü turu, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
16:16
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
16:41

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosya medya platformu X üzerinden görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün üçlü formatta yeni bir müzakere turuna başlıyoruz, Ukrayna, ve ." ifadesine yer verdi.

HABERİN ÖZETİ

Ukrayna, ABD ve Rusya, Cenevre'de toprak ve güvenlik gibi konuları kapsayan yeni bir müzakere turuna başladı.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya üzerinden üçlü formatta yeni bir müzakere turuna başlandığını duyurdu.
Görüşmelerde güvenlik ve insani konuların gündemde olduğu belirtildi.
Rus heyetine Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine Rüstem Umerov, ABD heyetine ise Steve Witkoff ve Jared Kushner başkanlık ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmelerde toprak sorunu ve diğer hususlar dahil olmak üzere daha geniş bir yelpazedeki konuların istişare edileceğini belirtti.
Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki önceki üçlü müzakerelerin Abu Dabi'de yapıldığı ifade edildi.
Müzakere sürecine katılımı ve istikrarlı çalışmaları için ABD tarafına, toplantıların düzenlenmesi ve gerekli koşulların sağlanması için de İsviçre'ye teşekkür eden Umerov, şu değerlendirmede bulundu:

"Çalışmalar için bir çerçeve üzerinde mutabakata vardık ve Ukrayna Devlet Başkanı tarafından belirlenen net bir yetki çerçevemiz var. Gündemde güvenlik ve insani konular yer alıyor. Yapıcı, odaklı ve gereksiz beklentiler olmaksızın çalışıyoruz. Görevimiz, bizi kalıcı bir barışa mümkün olduğunca yaklaştırabilecek kararları ilerletmektir."

MASADA TOPRAK VAR

Cenevre'de başlayan üçlü görüşmelerin üçüncü turunda Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ederken, Ukrayna heyetini Umerov temsil ediyor. Görüşmelere ABD'den de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı Jared Kushner katılıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sefer, toprak sorunu ve diğer hususlar dahil olmak üzere daha geniş bir yelpazedeki konular istişare edilecek. Bu konular taleplerimizle ilgilidir." demişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de müttefik ülkeleri Rusya'ya yönelik baskıyı artırmaya çağırmıştı.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.

