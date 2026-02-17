Ekran kartlarında zam dalgası: 3 ayda rekor zam

Menü Kapat
Şubat 17, 2026 16:55
Küresel GPU fiyatları Kasım 2025’ten bu yana ortalama yüzde 15 yükseldi. En sert artış RTX 5090 ve RTX 5070 Ti modellerinde görülürken bazı ülkelerde zam oranı yüzde 50’yi aştı.

Küresel ekran kartı pazarında fiyatlar yeniden yukarı yönlü. Özellikle son üç ayda tablo daha da netleşti. Kasım 2025 ile Şubat 2026 arasındaki dönemde mevcut nesil GPU fiyatları ortalama yüzde 15 arttı. İşin dikkat çeken tarafı ise artışın büyük ölçüde Nvidia cephesinde yoğunlaşması.

NVİDİA’DA ARTIŞ DAHA SERT

Özellikle RTX 5070 Ti modeli öne çıkıyor. Kartın fiyatı kasım ayına kıyasla ortalama yüzde 25 artmış durumda. Bazı pazarlarda bu oran yüzde 40’a kadar yaklaşıyor. Arzın daraldığı ülkelerde ise fiyatların daha da yukarı çıktığı görülüyor.

RTX 5080’de de benzer bir tablo var. İki model arasındaki fiyat farkının bazı ülkelerde daralması ise dikkat çekici. Yani üst segmentteki kartlar arasındaki makas, zamlarla birlikte yeniden şekilleniyor.

Asıl sıçrama ise RTX 5090’da yaşandı. Modelin küresel ortalamada yüzde 32 zamlandığı belirtiliyor. Hindistan’da artış yüzde 54’e, Polonya’da yüzde 50’ye, ABD’de ise yaklaşık yüzde 40’a ulaştı. Zaten yüksek bir lansman fiyatına sahip olan RTX 5090, bu artışlarla birlikte üst segmentte daha da erişilmez bir noktaya taşındı.

DRAM SORUNU FİYATLARI TETİKLİYOR

Fiyat artışının arkasında ise DRAM tedarik sorunları var. Bellek tarafındaki sıkıntı, zincirleme etkiyle ekran kartı maliyetlerini yukarı çekiyor. Üretim tarafındaki bu baskı, talebin de yüksek seyretmesiyle birleşince fiyatlar kaçınılmaz olarak tırmanıyor.

AMD VE INTEL DAHA SAKİN AMA BASKI SÜRÜYOR

AMD ve Intel tarafında artışlar görece daha sınırlı. Radeon RX 9070 serisinde ortalama yüzde 7 civarında bir yükseliş söz konusu. Intel Arc modellerinde ise fiyat hareketi daha düşük seviyede kalmış durumda.

