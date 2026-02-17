Ekran kartlarında zam dalgası: 3 ayda rekor zam

NVİDİA’DA ARTIŞ DAHA SERT

Özellikle RTX 5070 Ti modeli öne çıkıyor. Kartın fiyatı kasım ayına kıyasla ortalama yüzde 25 artmış durumda. Bazı pazarlarda bu oran yüzde 40’a kadar yaklaşıyor. Arzın daraldığı ülkelerde ise fiyatların daha da yukarı çıktığı görülüyor.

RTX 5080’de de benzer bir tablo var. İki model arasındaki fiyat farkının bazı ülkelerde daralması ise dikkat çekici. Yani üst segmentteki kartlar arasındaki makas, zamlarla birlikte yeniden şekilleniyor.