Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Juventus maç kadrosu, muhtemel 11! GS Juventus muhtemel ilk 11'i belli oldu

Galatasaray - Juventus maç kadrosu, muhtemel 11'leri karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turu kapsamında bugün temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta Juventus ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayan karşılaşmada iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Juventus maç kadrosu, muhtemel 11, sakatlar ve cezalı oyuncular merak ediliyor. Galatasaray'da karşılaşma öncesinde 3 futbolcunun eksikliği bulunuyor. İşte GS - Juventus muhtemel ilk 11'i...

17.02.2026
17.02.2026
saat ikonu 17:45

- , taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA 'nde heyecan son 16 play-off turu ile kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Galatasaray, Juventus'u konuk edecek. Temsilcimiz karşılaşmadan galibiyet alarak, rövanş mücadelesine avantajlı olmak istiyor. TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak olan Galatasaray - Juventus maçında ilk düdük saat 20.45'te çalacak. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem DAnny Makkelie yönetecek. Karılaşmaya saatler kala taraftarların gündeminde ise Galatasaray - Juventus maç kadrosu, muhtemel 11'leri yer alıyor.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇ KADROSU

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde 3 futoblcu kadroda yer almadı. Sarı kart cezası bulunan Mario Lemina karşılaşmada forma giyemeyecek. Lemina'nın yanı sıra UEFA isim listesinde yer almayan Arda Ünyay ve Renato Nhaga'da karşılaşmada oynamayacak. Sarı-kırmızılılarda iki futbolcu ise sarı kart sınırında yer alıyor. Davinson Sanchez ve İsmail Jakobs kart görmeleri durumunda, İtalya'da Juventus ile oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

Juventus'ta ise Jonathan David, Emil Holm, Arkadiusz Milik ve Dusan Vlahovic'in sakatlığı bulunuyor. 4 futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Manuel Locatelli ve Weston McKennie ise sarı kart sınırında yer alıyor.

GALATASARAY - JUVENTUS MUHTEMEL 11

Galatasaray - Juventus maçında Lemina'nın cezalı olamsından dolayı teknik direktör Okan Buruk'un Torreira, Gabriel Sara ve Yunus Akgün orta saha üçlüsü ile sahaya çıkması bekleniyor. Tedavisi yeni sona eren Leroy Sane'nin ise karşılaşmanın 2. yarısında yedeklerden oyuna dahil olacağı tahmin ediliyor. Galatasaray - Juventus maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, İsmail Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper, Yunus Akgün, Noa Lang, Osimhen

Juventus: Di Gregorio, Kelly, Bremer, Kalulu, Cambiasso, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Kenan, Conceiçao, Openda

GALATASARAY - JUVENTUS İSTATİSTİKLERİ, TÜM MAÇLAR

Galatasaray ile Juventus tarihleri boyunca toplam 6 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 2'sinde Galatasaray, 1'inde Juventus galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 3 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 9 kere fileleri havalandırırken, Juventus 1 gol attı.

