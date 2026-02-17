Menü Kapat
Galatasaray Juventus'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Rövanş mücadelesi tarihi belli oldu

Galatasaray Juventus rövanş maçı ne zaman, saat kaçta olduğu taraftarların gündeminde yer alıyor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında bugün Juventus ile son 16 turu play-off ilk maçları kapsamında karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak olan kritik mücadelede Galatasaray Juventus'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Galatasaray'ın son 16 turuna yükselmesi durumunda muhtemel rakipleri de belli oldu.

Galatasaray Juventus'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Rövanş mücadelesi tarihi belli oldu
17.02.2026
17.02.2026
saat ikonu 20:00

'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusu taraftarların gündeminde yer alıyor. Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan UEFA 'nde temsilcimiz Galatasaray lig etabını 10 puanla 20. sırada tamamladı. 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşti. Juventus lig etabını 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 13. sırada tamamlamıştı. Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak olan son 16 play-off turu maçı ise bugün RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Galatasaray Juventus'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Juventus'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Rövanş mücadelesi tarihi belli oldu

GALATASARAY JUVENTUS'U YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turu etabı ikili eleme sistemiyle oynanacak. Bu kapsamda Galatasaray bugün RAMS Park'ta oynanacak olan ilk karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa rövanş mücadelesinde büyük bir avantaj elde etmiş olacak. Rövanş maçında sarı-kırmızılılar beraberlik veya daha az farklı mağlubiyet alsa bile tur atlamış olacak.

Galatasaray Juventus'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Rövanş mücadelesi tarihi belli oldu

Galatasaray'ın Juventus karşısında beraberlik ve mağlubiyet alması durumunda ise son 16 turu şansı, rövanş mücadelesine kalacak. Rövanş mücadelesinde sarı-kırmızılıların, Juventus'u yenmesi gerekecek.

Galatasaray Juventus'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Rövanş mücadelesi tarihi belli oldu

GALATASARAY JUVENTUS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray ile Juventus arasında İtalya'da oynanacak olan rövanş mücadelesi 25 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek. KArşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Rövanş maçının henüz hakem kadrosu ise duyurulmadı. Karşılaşmanın yakınlaşmasıyla birlikte hakem kadrosunun da duyurulması bekleniyor.

