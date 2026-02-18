Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Hatay'da mahalleliyi şaşırtan olay! Heyelan sonucu evlerin altından gün yüzüne çıktı

Hatay'da şiddetli yağış nedeniyle bir mahallede evlerinden altından çıkanlar şoke etti. Mahalle sakinleri heyelan sonucu çıkan mağaralar ile ilgili konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış uyarısı yaptığı ’da bazı mahalleleri olumsuz etkiledi. ilçesine bağlı Yıldırımtepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Hatay'da mahalleliyi şaşırtan olay! Heyelan sonucu evlerin altından gün yüzüne çıktı

MAĞARALAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Heyelanla birlikte toprakta kayma yaşandı ve kayalar su kanalına uçtu. Olayda yaralanan olmazken mahalleli tarafından var oldukları bilinen mağaralar da gün yüzüne çıktı. Mahallede bulunan evlerin altında yer alan vatandaşlarda merak uyandırdı.

Hatay'da mahalleliyi şaşırtan olay! Heyelan sonucu evlerin altından gün yüzüne çıktı

"ÇOCUKKEN BAYAĞI İLERLEMİŞTİK VE KORKUMUZDAN KAÇMIŞTIK"

Mahalle sakinlerinden Hayrettin Çelik, mağarayı çocukluk yaşlarında keşfettiğini belirterek, "Bizim çocukluğumuzdan beri bu mağaralar var. Yağmur sonrası akıntıyla bayağı kaya düştü aşağı. Burada büyük bir kaya vardı ve kanal yapılınca yıkmışlardı. Ardından böyle kalmıştı. Derin 2 mağara var, çocukken girmiştik ama şu an giremiyoruz. Önü açıktı, kayalar duruyordu ama heyelanla kayalar aşağı düştü. Biz çocukken merakımızdan girmiştik, bayağı ilerlemiştik ve korkumuzdan kaçmıştık. 2 mağaramız var, sonu yok gidebildiği kadar gidiyor" dedi.

