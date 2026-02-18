Evinde kaçak sigaralar çıktı, savunması duyanları şok etti: Tanımadığımız birisi, bavulla getirip bıraktı

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde bir eve yapılan baskında 1 milyon 300 bin TL değerinde kaçak ısıtılmış sigara, kaçak elektronik sigara ve alkollü içki ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, evde kaçak ürünler olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından ihbar sonrası söz konusu eve operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 5 bin 500 paket kaçak ısıtılmış sigara, 102 elektronik sigara, 15 kaçak alkollü içki bulundu. Söz konusu şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden birinin, "Tanımadığım birisi getirip bavullarla buraya bıraktı" şeklinde ifadesi pes dedirtti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.F.T. ve M.D. tutuklanırken M.A. ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.