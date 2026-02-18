Şehri ayağa kaldırdılar! Yakaladıkları gibi sokak sokak gezdirdiler

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Chhatarpur şehrinde Mohammad Shakeel adlı bir kişinin birden fazla 10 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği iddiası kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Olayın ortaya çıkmasının ardından bölgede tansiyon yükseldi

İddiaya göre şüpheli, tepkiler sonrası bir otele sığındı. Ancak kısa süre sonra toplanan kalabalık tarafından otelde ele geçirildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, şahsın yarı çıplak halde sokakta dolaştırıldığı görüldü.

SOKAK MÜDAHALESİ DE İNCELEMEYE DAHİL EDİLDİ

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, şüpheliyi kalabalığın elinden alarak karakola götürdü. Yetkililer, istismar iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve adli sürecin sürdüğünü açıkladı. Şüpheliye yönelik sokak müdahalesi de inceleme konusu oldu.

Yaşananlar, Hindistan'da çocuklara yönelik suçlar ve kalabalıkların adaleti kendi yöntemleriyle sağlamaya çalışması tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.