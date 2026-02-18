700 polisle şafak operasyonu! Onlarca kişi tutuklandı

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri önemli bir soruşturmaya imza attı.

Soruşturma kapsamında Bursa'nın yanı sıra Mersin ve Antalya'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyona 3 İHA, 130 ekip, 10 özel harekât unsuru, 10 narkotik dedektör köpeği ve 150 çevik kuvvet personelinin de aralarında bulunduğu toplam 700 personel katıldı.

KAPILAR KOÇBAŞIYLA KIRILDI

Şafak vakti gerçekleştirilen baskınlarda kapılar koçbaşıyla kırılırken operasyonlarda narkotik köpekleri de kullanıldı.

Aramalarda 1 kilo 264 gram esrar, 1 kilo 507 gram sentetik kannabinoid, 634 gram metamfetamin, 160 gram kokain, 60 sentetik hap, 2 gram AMG ham maddesi, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 25 fişek ele geçirildi.

59 KİŞİ TUTUKLANDI

Eş zamanlı operasyonlarda toplam 76 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 59'u tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.