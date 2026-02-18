Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

700 polisle şafak operasyonu! Onlarca kişi tutuklandı

Bursa merkezli 3 şehirde belirlenen adreslere, 700 polisin katıldığı şafak operasyonu düzenlendi. Baskınlarda kapılar koçbaşıyla kırılırken 76 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 59'u tutuklandı.

700 polisle şafak operasyonu! Onlarca kişi tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 10:11

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri önemli bir soruşturmaya imza attı.

Soruşturma kapsamında Bursa'nın yanı sıra Mersin ve Antalya'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyona 3 İHA, 130 ekip, 10 özel harekât unsuru, 10 narkotik dedektör köpeği ve 150 çevik kuvvet personelinin de aralarında bulunduğu toplam 700 personel katıldı.

700 polisle şafak operasyonu! Onlarca kişi tutuklandı

KAPILAR KOÇBAŞIYLA KIRILDI

Şafak vakti gerçekleştirilen baskınlarda kapılar koçbaşıyla kırılırken operasyonlarda narkotik köpekleri de kullanıldı.

700 polisle şafak operasyonu! Onlarca kişi tutuklandı

Aramalarda 1 kilo 264 gram esrar, 1 kilo 507 gram sentetik kannabinoid, 634 gram metamfetamin, 160 gram kokain, 60 sentetik hap, 2 gram AMG ham maddesi, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 25 fişek ele geçirildi.

700 polisle şafak operasyonu! Onlarca kişi tutuklandı

59 KİŞİ TUTUKLANDI

Eş zamanlı operasyonlarda toplam 76 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 59'u tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
#bursa
#polis
#tutuklama
#narkotik
#uyuşturucu operasyonu
#Gündem
