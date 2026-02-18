Sigaraya bir zam daha! Paketi 115 TL'yi buldu

Sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi. Son gelen bilgilere göre bir sigara grubuna daha zam geldi.

Özetle

EN UCUZ SİGARA 105 TL OLDU

Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. Zamla birlikte en ucuz sigara 105 TL oldu. Grubun en pahalı sigarası ise 115 TL'ye yükseldi.

SİGARA YASAĞI GENİŞLİYOR

Sigara yasakları genişletilecek, birçok yarı açık alan ve açık alan da kapalı alan statüsüne alınacak. Yeni düzenlemenin toplumsal alanlarda pasif içiciliği azaltmayı ve çocukları tütün dumanından korumayı amaçladığı belirtiliyor.