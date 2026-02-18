Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sigaraya bir zam daha! Paketi 115 TL'yi buldu

Sigaraya bir zam haberi daha geldi. Gelen zamlarla birlikte en ucuz sigara 105 TL oldu. Grubun en pahalı sigarası ise 115 TL oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sigaraya bir zam daha! Paketi 115 TL'yi buldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 09:56

Sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi. Son gelen bilgilere göre bir sigara grubuna daha zam geldi.

HABERİN ÖZETİ

Sigaraya bir zam daha! Paketi 115 TL'yi buldu

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Bir sigara grubuna daha zam gelmesiyle en ucuz sigara 105 TL'ye, grubun en pahalı sigarası ise 115 TL'ye yükseldi ve yeni fiyatlar 18 Şubat 2026'dan itibaren geçerli olacak.
Bir sigara grubuna daha zam geldi.
Zamlı fiyatlar 18 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
En ucuz sigara 105 TL oldu.
Grubun en pahalı sigarası 115 TL'ye yükseldi.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Sigaraya bir zam daha! Paketi 115 TL'yi buldu

EN UCUZ SİGARA 105 TL OLDU

Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. Zamla birlikte en ucuz sigara 105 TL oldu. Grubun en pahalı sigarası ise 115 TL'ye yükseldi.

Sigaraya bir zam daha! Paketi 115 TL'yi buldu

SİGARA YASAĞI GENİŞLİYOR

Sigara yasakları genişletilecek, birçok yarı açık alan ve açık alan da kapalı alan statüsüne alınacak. Yeni düzenlemenin toplumsal alanlarda pasif içiciliği azaltmayı ve çocukları tütün dumanından korumayı amaçladığı belirtiliyor. HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sigaraya yeni yasaklar yolda! Satış ve kullanım şartları değişiyor
Sigaraya zam geldi! En ucuzu 100 TL oldu
ETİKETLER
#sigara fiyatları
#Sigara Yasağı
#Pasif Içicilik
#Sigara Zammı
#En Ucuz Sigara
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.