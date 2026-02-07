Sigara yasağının kapsamı genişliyor! İki yerde daha sigara içilemeyecek: Telefonlara mesaj gönderilecek

Kategoriler
Sigara yasakları genişliyor. Planlanan tasarıya göre, İki yerde daha sigara içilemeyecek. Birçok yarı açık alan ve açık alan da bundan böyle kapalı alan statüsüne alınacak.
Hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemede en dikkat çekici başlıklardan biri, çocuk parkları ve sahillerin kırmızı hat kapsamına alınması olacak. Yeni düzenlemenin toplumsal alanlarda pasif içiciliği azaltmayı ve çocukları tütün dumanından korumayı amaçladığı belirtiliyor.
Dumansız hava sahası için çalışmalarını hızlandıran Bakanlık, 2050’de ‘tütünsüz Türkiye’ hedefine ulaşmayı planlıyor. Sigara ile mücadelede vites artıran Bakanlık, sigara kullanan ve sistemde kayıtlı vatandaşlara SMS gönderecek. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle klasik sigara, elektronik sigara ve puff kullanımını kapsayan kapsamlı bir araştırma yapılacak.
Uzmanlar pasif içicilik tehlikesine dikkat çekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, "Açık alanda içilen sigaranın dumanı, çocukları pasif içici yapar." dedi.
Aliyeva, "Parkta, balkonda ya da yürürken içilen sigaranın dumanı etrafımızdaki çocukların direk solunum yoluna geçer ve onlarda astım, bronşit, sık enfeksiyon geçirme, öksürük ve alerjik hastalıkların oluşmasına neden olabilir." uyarısında bulundu.
Çocuk parklarındaki sigara yasağı kırmızı hat uygulamasının yürürlüğe girmesiyle daha katı kurallara sahip olacak.
Cezai yaptırımlara ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.