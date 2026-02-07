Menü Kapat
TGRT Haber
Sigara yasağının kapsamı genişliyor! İki yerde daha sigara içilemeyecek: Telefonlara mesaj gönderilecek

Sigara yasağının kapsam alanı genişliyor. Birçok yarı açık alan ve açık alan da kapalı alan statüsüne alınacak. Bundan sonra çocuk parkları ve sahiller kırmızı hat kapsamına alınacak. Bakanlık, sigara kullanan ve sistemde kayıtlı vatandaşlara SMS gönderecek.

Sigara yasağının kapsamı genişliyor! İki yerde daha sigara içilemeyecek: Telefonlara mesaj gönderilecek
07.02.2026
07.02.2026
saat ikonu 09:50

Sigara yasakları genişliyor. Planlanan tasarıya göre, İki yerde daha sigara içilemeyecek. Birçok yarı açık alan ve açık alan da bundan böyle kapalı alan statüsüne alınacak.

Sigara yasağının kapsamı genişliyor! İki yerde daha sigara içilemeyecek: Telefonlara mesaj gönderilecek

ÇOCUK PARKLARI VE SAHİLLER DE KIRMIZI HAT İÇİNDE

Hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemede en dikkat çekici başlıklardan biri, çocuk parkları ve sahillerin kırmızı hat kapsamına alınması olacak. Yeni düzenlemenin toplumsal alanlarda pasif içiciliği azaltmayı ve çocukları tütün dumanından korumayı amaçladığı belirtiliyor.

Sigara yasağının kapsamı genişliyor! İki yerde daha sigara içilemeyecek: Telefonlara mesaj gönderilecek

SMS GÖNDERİLECEK

Dumansız hava sahası için çalışmalarını hızlandıran Bakanlık, 2050’de ‘tütünsüz Türkiye’ hedefine ulaşmayı planlıyor. Sigara ile mücadelede vites artıran Bakanlık, sigara kullanan ve sistemde kayıtlı vatandaşlara SMS gönderecek. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle klasik sigara, elektronik sigara ve puff kullanımını kapsayan kapsamlı bir araştırma yapılacak.

Sigara yasağının kapsamı genişliyor! İki yerde daha sigara içilemeyecek: Telefonlara mesaj gönderilecek

UZMANLAR PASİF İÇİCİLİK TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanlar pasif içicilik tehlikesine dikkat çekiyor. ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, "Açık alanda içilen sigaranın dumanı, çocukları pasif içici yapar." dedi.

Aliyeva, "Parkta, balkonda ya da yürürken içilen sigaranın dumanı etrafımızdaki çocukların direk solunum yoluna geçer ve onlarda astım, bronşit, sık enfeksiyon geçirme, öksürük ve alerjik hastalıkların oluşmasına neden olabilir." uyarısında bulundu.

Çocuk parklarındaki sigara yasağı kırmızı hat uygulamasının yürürlüğe girmesiyle daha katı kurallara sahip olacak.

Cezai yaptırımlara ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

#Sigara Yasakları
#Çocuk Sağlığı
#Pasif Içicilik
#Tütünsüz Türkiye
#Dumansız Hava Sahası
#Gündem
