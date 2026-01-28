Sigaraya yeni yasaklar yolda! Satış ve kullanım şartları değişiyor

Kategoriler
Sağlık Bakanlığı, tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında hazırladığı taslak çalışmayı tamamlamak üzere. Yeni düzenlemeyle parklar, bahçeler ve çocuk oyun alanlarında sigaranın kamusal alandaki görünürlüğü sınırlandırılacak. Atılacak yeni adımlarla sigara kullanım oranlarının düşürülmesi amaçlanıyor.
Habertürk'ün haberine göre; satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Tütünle ilgili her şeyin görünmesi engellenecek.
Taslak çalışmanın bir diğer maddesi ise çocukların tütün kullananları görmesini engellemek. Bu kapsamda oyun alanlarına, parklar ve bahçelere düzenleme getirilecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak.
Öte yandan kapalı alanlarda kullanımıyla ilgili mevzuatta da değişiklik yapılacak. Elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerinin zararsız olduğu algısı ortadan kaldırılacak.
Dünya Sağlık Örgütü tütün bağımlılığını 'görerek bulaşan bir hastalık' olarak tanımlamıştı. Sağlık Bakanlığı da bağımlılıkla mücadeleyi bu tanım üzerinden yürütecek.