Ev ve arsasını satanlar dikkat... Yapmayanlar ceza ve faiz ödeyecek! Kritik tarih 1 Mart

Ev ve arsa satışlarından elde edilen kazançlar için beyanname süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Son 5 yıl içinde satılan gayrimenkullerden doğan değer artış kazançları ile bazı diğer gelirler için vergi beyanı zorunlu olacak.

Süreyi kaçıranlar için cezai yaptırımlar gündeme gelirken, satış yapan mükelleflerin istisna tutarlarını ve hesaplama yöntemini dikkatle kontrol etmesi gerekiyor.

Kimler beyan verecek, kimler muaf? İşte detaylar…