Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ev ve arsasını satanlar dikkat... Yapmayanlar ceza ve faiz ödeyecek! Kritik tarih 1 Mart

Şubat 18, 2026 09:59
1
Ev ve arsasını satanlar dikkat... Yapmayanlar ceza ve faiz ödeyecek! Kritik tarih 1 Mart

Ev ve arsa satışlarından elde edilen kazançlar için beyanname süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Son 5 yıl içinde satılan gayrimenkullerden doğan değer artış kazançları ile bazı diğer gelirler için vergi beyanı zorunlu olacak.

Süreyi kaçıranlar için cezai yaptırımlar gündeme gelirken, satış yapan mükelleflerin istisna tutarlarını ve hesaplama yöntemini dikkatle kontrol etmesi gerekiyor.

Kimler beyan verecek, kimler muaf? İşte detaylar…

2
Ev ve arsasını satanlar dikkat... Yapmayanlar ceza ve faiz ödeyecek! Kritik tarih 1 Mart

VERGİ BEYANI ZORUNLU OLDU 

Ev ve arsa satışlarından elde edilen gelirler için beyanname verme süresi 1 Mart itibarıyla başlıyor. Son 5 yıl içinde satılan gayrimenkullerden elde edilen kazançlar ve bazı diğer gelirler için vergi beyanı zorunlu oldu.

3
beyanname

CEZA VE FAİZ 

Beyanname verilmemesi durumunda ceza uygulanıyor. Örneğin, 5 milyon TL'ye alınan bir evin 8 milyon TL'ye satılması halinde 38 bin TL vergi doğuyor; gecikme halinde hem faiz hem de ceza ekleniyor.

4
Ev ve arsasını satanlar dikkat... Yapmayanlar ceza ve faiz ödeyecek! Kritik tarih 1 Mart

Gerçek kişiler, gayrimenkul alım satımlarında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında vergi yükümlülüğüne sahip. Ancak çoğu kişi, edinim tarihinden itibaren 5 yıl içinde sattığı ev ve arsadan elde edilen kazancı beyan etmenin zorunlu olduğunu bilmiyor ve bu nedenle ağır ceza riskiyle karşılaşıyor.

5
Ev ve arsasını satanlar dikkat... Yapmayanlar ceza ve faiz ödeyecek! Kritik tarih 1 Mart

5 YIL KISTASI 

Gerçek kişilerin satın aldığı konut, arsa gibi gayrimenkulleri 5 yıl içinde satması durumunda elde edilen kazanç, gelir vergisine tabi oluyor. Beş yıllık süre, takvim günü esas alınarak hesaplanıyor; süre dolduğunda vergi yükümlülüğü ortadan kalkıyor.

6
Ev ve arsasını satanlar dikkat... Yapmayanlar ceza ve faiz ödeyecek! Kritik tarih 1 Mart

MİRAS DETAYI 

Gelir İdaresi Başkanlığı, verginin hesaplanması ve ödenmesine ilişkin rehber yayınladı. Örneğin, 15 Aralık 2024'te 6 milyon TL'ye alınan bir gayrimenkul, 6 Kasım 2025'te 9 milyon TL'ye satıldığında kazanç vergiye tabi oluyor. Miras yoluyla edinilen ev ve arsalar ise bu vergi kapsamına girmiyor.

7
Ev ve arsasını satanlar dikkat... Yapmayanlar ceza ve faiz ödeyecek! Kritik tarih 1 Mart

Vergi hesaplamasında gayrimenkulün edinim tarihi ve elden çıkarıldığı tarih dikkate alınıyor. Örneğin, 2023 Aralık'ta 5 milyon TL'ye alınan bir ev 2025 Ağustos'ta 8 milyon TL'ye satıldığında, 5 yıllık süre dolmadığı için değer artışı üzerinden vergi hesaplanıyor. Bu hesapta Yİ-ÜFE endeksi uygulanıyor.

8
Ev ve arsasını satanlar dikkat... Yapmayanlar ceza ve faiz ödeyecek! Kritik tarih 1 Mart

Gayrimenkul ediniminden itibaren 5 yıl içinde yapılan satışlardan doğan kazanç, değer artışı kazancı olarak vergilendiriliyor. Arazi, bina, maden suları ve tescil edilen hakların elden çıkarılması, trampa, takas, kamulaştırma, devletleştirme veya ticaret şirketine sermaye olarak konulması da vergi yükümlülüğü yaratıyor.

9
Ev ve arsasını satanlar dikkat... Yapmayanlar ceza ve faiz ödeyecek! Kritik tarih 1 Mart

Arsa üzerine yapılan evler ve kooperatiflerden edinilen evler de bu kapsama giriyor. Kooperatiflerde evin fiilen kullanıldığı tarih, arsa üzerine yapılan evlerde ise tapuda cins tahsisi yapılan tarih esas alınıyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; kentsel dönüşüm projelerinde de 5 yıl içinde satış yapıldığında gelir vergisi ödenmesi gerekiyor.

 

10
Ev ve arsasını satanlar dikkat... Yapmayanlar ceza ve faiz ödeyecek! Kritik tarih 1 Mart

📊 Örnek Vergi Hesaplama Tablosu

AçıklamaTutar (TL)
Gayrimenkulün alış bedeli5.000.000
Gayrimenkulün satış bedeli8.000.000
Gayrimenkulün endekslenmiş maliyet bedeli
(5.000.000 × (4.409,73 / 2.882,04))		7.650.362
Safi değer artışı kazancı
(8.000.000 – 7.650.362)		349.638
Vergiden istisna tutar120.000
Vergiye tabi gelir matrahı
(349.638 – 120.000)		229.638
Hesaplanan gelir vergisi38.027,60
Damga vergisi1.189,50

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.