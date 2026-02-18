Çocuklar ölümle burun buruna geldi! Bursa'daki akılalmaz olay kameralarda

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otomobil sürücüsü, arabasını kaldırımda yürüyen çocukların üzerine sürdü. Ne olduğunu anlayamayan ve ölümle burun buruna gelen çocuklar, büyük korku yaşayarak panikle sağa sola kaçıştı. Sürücü ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anlar, trafikteki başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.