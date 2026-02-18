Çanakkale'de Kocabaş Çayı taştı

Çanakkale'de kent genelinde şiddetli sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Şiddetli yağış nedeniyle kent merkezinde bulunan Kepez Çayı ve Sarıçay gece saatlerinde taşmaya başladı.

Ezine ilçesinde de Menderes Çayı'nın sabah saatlerinde taşmasıyla beraber bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı. 1 vatandaş mahsur kaldığı hayvan ağılından yeni doğan 2 kuzusu ile kurtarıldı.

KOCABAŞ ÇAYI TAŞTI

Çanakkale'nin Biga ilçesini de şiddetli sağanak yağış vurdu. İlçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, debisi yükselince taştı.

Çay yatağındaki otopark ise zabıta ekiplerince kullanıma kapatıldı. Polis ve zabıta ekiplerince anonslarla, sürücülere araçlarını çekmeleri için uyarı yapıldı. Araçlar sürücüler tarafından otoparktan kaldırıldı.