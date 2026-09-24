Bitcoin 86 bin dolara dayandı: Yeni boğa piyasası mı başlıyor?

Kripto para piyasasında Bitcoin yeniden hareketlendi. 80 bin dolar eşiğini geride bırakan Bitcoin, kurumsal yatırımcıların artan talebi ve borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelen sermayenin desteğiyle 86 bin dolara kadar yükseldi. Ancak bu hareketin kalıcı bir yükselişin başlangıcı mı, yoksa geçici bir toparlanma mı olduğu konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor.

Hafta başında açığa satış pozisyonlarının hızla tasfiye edilmesiyle yükselişini hızlandıran Bitcoin, Ocak ayından bu yana ilk kez 86 bin dolar seviyesini test etti. Ardından gelen satışlarla bir miktar gerileyen kripto para, haberin yayımlandığı sırada yaklaşık 83 bin 800 dolardan işlem görüyordu. Yükselişin arkasında özellikle kurumsal yatırımcıların artan ilgisi bulunuyor. Piyasa analiz şirketleri K33, Nexo ve Sygnum'un değerlendirmeleri de bu tabloya işaret ediyor. K33, Kasım 2024'ten bu yana günlük bazda en yüksek ETP girişlerinden birinin yaşandığını belirtirken Nexo, spot Bitcoin ETF'lerine yaklaşık 1 milyar dolarlık para girişi gerçekleştiğini bildirdi.

K33: BİTCOİN'DE EN KÖTÜ DÖNEM GERİDE KALMIŞ OLABİLİR

K33 analisti Vetle Lunde, Bitcoin'in önceki piyasa döngülerinden farklı bir görünüm sergilediğini belirterek son yükselişe ilişkin iyimser değerlendirmelerde bulundu. Lunde'ye göre Bitcoin'in son dönemde yaşadığı geri çekilme, 2013, 2017 ve 2021 yıllarındaki ayı piyasalarıyla karşılaştırıldığında hem daha kısa sürdü hem de daha sınırlı kaldı. Bu durumun, önceki boğa döngüsünün daha ılımlı geçeceğine yönelik beklentileriyle örtüştüğünü belirten Lunde, Bitcoin'in döngüsel dip seviyesini büyük ölçüde geride bırakmış olabileceğini söyledi. Türev piyasalardaki pozisyonlanma ve yatırımcı duyarlılığının kısa vadede kayda değer bir düşüş riskine işaret etmediğini ifade eden Lunde, Bitcoin'in altın ve hisse senetlerine kıyasla geçmiş dönemde oluşan performans farkını kapatabilecek bir yükseliş alanı bulunduğunu da dile getirdi.

BİTCOİN ETF'LERİNE 1 MİLYAR DOLARLIK PARA GİRİŞİ

Bitcoin'deki yükselişin en dikkat çekici yanlarından biri, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına yeniden güçlü biçimde yönelmesi oldu.

Nexo'nun paylaştığı verilere göre spot Bitcoin ETF'lerine yaklaşık 1 milyar dolarlık sermaye girişi gerçekleşti. K33 ise Kasım 2024'ten bu yana günlük bazda en yüksek ETP girişlerinden birinin kaydedildiğine dikkat çekti. Kurumsal talepteki bu artış, Bitcoin'in 80 bin doların üzerine çıkmasını destekleyen başlıca gelişmeler arasında gösteriliyor.

Ancak burada yanıt bekleyen önemli bir soru var: Bitcoin'deki son yükselişin ne kadarı piyasaya giren yeni sermayeden, ne kadarı açığa satış pozisyonlarının kapatılmasından kaynaklandı? Analistler, yükselişin kalıcı olup olmadığını anlamak için bu ayrımın önemli olduğunu belirtiyor.

ABD'DEN GELEN DÜZENLEYİCİ ADIMLAR KRİPTO PİYASASINA DESTEK VERDİ

Bitcoin'deki toparlanmada ABD'den gelen düzenleyici gelişmelerin de etkili olduğu belirtiliyor. 21Shares Makro Araştırma Başkanı Stephen Coltman, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) açıkladığı "Innovation Exemption" düzenlemesi ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (CFTC) Clarity Act sonrasındaki çalışmalarının sektördeki belirsizliği azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi. SEC, geçen hafta belirli koşulları karşılayan işlem platformlarına, ulusal menkul kıymet borsası veya aracı kurum olarak kayıt yaptırmadan tokenleştirilmiş varlık işlemleri sunabilmeleri için beş yıllık düzenleyici kolaylık sağlamıştı.

Coltman'a göre bu adım, blokzinciri tabanlı piyasa yapıcılığı ve tokenleştirilmiş varlık işlemlerine odaklanan projelere ilgiyi artırdı. Düzenleyici gelişmelerin kripto piyasasındaki yatırımcı güveninin toparlanmasına da katkı sağladığını belirtti.

PETROL VE TAHVİL GETİRİLERİNDEKİ DÜŞÜŞ BİTCOİN'E YARADI

Bitcoin'in yükselişinde yalnızca kripto para piyasasına özgü gelişmeler değil, küresel ekonomideki değişimler de etkili oluyor. Kıdemli Piyasa Analisti Daniela Hathorn, petrol fiyatları ve ABD tahvil getirilerindeki gerilemenin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasından kaynaklanan baskıyı kısmen hafiflettiğini ifade etti.

Ancak Hathorn'a göre jeopolitik gelişmeler, finansal piyasalar açısından önemli bir risk unsuru olmaya devam ediyor. Bu nedenle Bitcoin'deki toparlanmanın devam edip etmeyeceği, kurumsal yatırımcıların talebinin yanı sıra küresel piyasalardaki gelişmelere de bağlı olacak.

BİTCOİN'DE KRİTİK EŞİKLER BELLİ OLDU! 90 BİN DOLAR KAPIDA MI?

Bitcoin'in 86 bin doları test etmesinin ardından gözler yeni fiyat seviyelerine çevrildi. Analistler, yükselişin devamı için aşılması gereken direnç noktalarına dikkat çekiyor. Daniela Hathorn'a göre 87 bin ile 88 bin dolar arasındaki bölge, Bitcoin'in kısa vadede karşılaşabileceği önemli direnç alanı olarak öne çıkıyor.

Bu bölgenin aşılması halinde 90 bin dolar, piyasada takip edilecek bir sonraki psikolojik eşik olacak. Ancak yükselişin hız kesmesi ve yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi durumunda tablo değişebilir. Böyle bir senaryoda ilk olarak 84 bin ile 85 bin dolar aralığı, ardından da 80 bin dolar seviyesi destek olarak izlenecek.

NEXO'DAN BİTCOİN UYARISI: YÜKSELİŞ KALICI OLMAYABİLİR

Bitcoin'deki son fiyat hareketi analistler arasında farklı değerlendirmelere yol açtı. K33, yükselişi piyasanın döngüsel dip seviyesini geride bırakmış olabileceğine yönelik bir işaret olarak görürken Nexo daha temkinli bir yaklaşım benimsiyor. Nexo analistlerine göre işlem hacimlerindeki gerileme, yükselişin piyasanın geneline yeterince yayılmaması ve türev piyasalardaki pozisyonlanmanın güçlü görünmemesi, Bitcoin'in önümüzdeki dönemde ivme kaybetmesine neden olabilir. Kaldıraç seviyelerinin henüz yönetilebilir düzeyde olduğunu belirten analistler, mevcut piyasa yapısının Bitcoin'i kâr satışlarına ve bir süre yatay seyretme riskine açık hale getirdiğini değerlendiriyor.

Nexo'ya göre piyasada yanıt bekleyen temel soru, son yükselişin açığa satış pozisyonlarının kapanmasıyla ortaya çıkan geçici bir sıçrama mı, yoksa kalıcı bir yükseliş trendinin başlangıcı mı olduğu.

TOM LEE: KRİPTODA YENİ BOĞA DÖNEMİ BAŞLADI

Fundstrat Araştırma Başkanı Tom Lee ise Bitcoin'deki yükselişin yeni bir boğa piyasasının başlangıcına işaret ettiğini savunuyor. Lee'ye göre kripto para piyasasında yükseliş eğilimi haziran sonlarında başladı. Bu hareketin arkasında ise yalnızca Bitcoin'e yönelik artan talep bulunmuyor.

Yapay zekâ odaklı yatırımlardan kripto varlıklara yönelen sermayenin, tokenizasyon alanındaki ilerlemelerin ve yapay zekâ ile kripto ekosisteminin giderek daha fazla kesişmesinin yükselişi desteklediğini belirten Lee, piyasanın yeni bir döneme girdiğini düşünüyor. Dört yıllık piyasa döngüsünün sona yaklaşmasını da bu süreçte önemli bir unsur olarak değerlendiren Lee, söz konusu gelişmelerin kripto para piyasasında yeni bir yükseliş dönemine işaret ettiğini savundu.