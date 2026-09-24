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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:28

Bakanlık ifşa etti: 3 baharat markasında yasaklı boya tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son gıda denetimlerinde skandal sonuçlar ortaya çıktı. Listeye eklenen üç baharat markasında insan sağlığını tehlikeye düşüren yasaklı gıda boyası tespit edilirken; kıymada tek tırnaklı eti, sucukta ise kanatlı eti kullanımı ifşa edildi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bakanlık ifşa etti: 3 baharat markasında yasaklı boya tespit edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:28

, tüketicinin sağlığını korumak ve gıdada taklit ile tağşişin önüne geçmek amacıyla yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. 5996 Sayılı Kanun kapsamında güncellenen "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit-Tağşiş Yapılan Gıdalar" listelerine yeni markalar ve ürünler eklendi.

HABERİN ÖZETİ

Bakanlık ifşa etti: 3 baharat markasında yasaklı boya tespit edildi

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin sağlığını korumak ve gıdada taklit ile tağşişin önüne geçmek amacıyla yaptığı denetimlerin sonuçlarını duyurdu.
Üç ayrı baharat markasında gıdada kullanımına izin verilmeyen gıda boyası tespit edildi.
İstanbul'dan "Mihrabat" markasına ait safran ürünü taklit-tağşiş listesine dahil edildi.
Kıymada tek tırnaklı eti ve sakatat, dana köfte ve sucukta kanatlı eti kullanımı belirlendi.
Yağ ve bal ürünlerinde sahtecilik tespit edildi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

BAHARATLARDA KULLANIMINA İZİN VERİLMEYEN BOYA BULUNDU

Bakanlığın son verilerine göre, yapılan laboratuvar incelemelerinde üç ayrı baharat markasında gıdada kullanımına izin verilmeyen gıda boyası tespit edildi.

Bunun yanı sıra, ’un ilçesinde faaliyet gösteren "Mihrabat" markasına ait safran ürünü de yapılan testler sonucunda taklit-tağşiş listesine dahil edildi.

Bakanlık ifşa etti: 3 baharat markasında yasaklı boya tespit edildi

KIYMADA TEK TIRNAKLI ETİ, SUCUKTA KANATLI ETİ

Son denetim periyodunda tespit edilen diğer usulsüzlükler ise şu şekilde öne çıktı:

  • Kıyma: Tek tırnaklı (at, eşek vb.) eti ve sakatat kullanımı.
  • Dana Köfte ve Sucuk: Kanatlı eti karıştırıldığı tespit edildi.
  • Yağ ve Bal: Çeşitli bitkisel yağlar, bal ve benzeri gıda grubundaki ürünlerde sahtecilik belirlendi.

Bakanlık, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak adına denetimlerin ve kamuoyunu bilgilendirme listelerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Bakanlık ifşa etti: 3 baharat markasında yasaklı boya tespit edildi
Bakanlık ifşa etti: 3 baharat markasında yasaklı boya tespit edildi
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#İstanbul
#Büyükçekmece
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar
#Taklit Tağşiş Yapılan Gıdalar
#Ekonomi
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