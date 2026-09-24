Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin sağlığını korumak ve gıdada taklit ile tağşişin önüne geçmek amacıyla yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. 5996 Sayılı Kanun kapsamında güncellenen "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit-Tağşiş Yapılan Gıdalar" listelerine yeni markalar ve ürünler eklendi.

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HABERİN ÖZETİ Bakanlık ifşa etti: 3 baharat markasında yasaklı boya tespit edildi Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin sağlığını korumak ve gıdada taklit ile tağşişin önüne geçmek amacıyla yaptığı denetimlerin sonuçlarını duyurdu. Üç ayrı baharat markasında gıdada kullanımına izin verilmeyen gıda boyası tespit edildi. İstanbul'dan "Mihrabat" markasına ait safran ürünü taklit-tağşiş listesine dahil edildi. Kıymada tek tırnaklı eti ve sakatat, dana köfte ve sucukta kanatlı eti kullanımı belirlendi. Yağ ve bal ürünlerinde sahtecilik tespit edildi.

BAHARATLARDA KULLANIMINA İZİN VERİLMEYEN BOYA BULUNDU

Bakanlığın son verilerine göre, yapılan laboratuvar incelemelerinde üç ayrı baharat markasında gıdada kullanımına izin verilmeyen gıda boyası tespit edildi.

Bunun yanı sıra, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren "Mihrabat" markasına ait safran ürünü de yapılan testler sonucunda taklit-tağşiş listesine dahil edildi.

KIYMADA TEK TIRNAKLI ETİ, SUCUKTA KANATLI ETİ

Son denetim periyodunda tespit edilen diğer usulsüzlükler ise şu şekilde öne çıktı:

Kıyma: Tek tırnaklı (at, eşek vb.) eti ve sakatat kullanımı.

Dana Köfte ve Sucuk: Kanatlı eti karıştırıldığı tespit edildi.

Yağ ve Bal: Çeşitli bitkisel yağlar, bal ve benzeri gıda grubundaki ürünlerde sahtecilik belirlendi.

Bakanlık, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak adına denetimlerin ve kamuoyunu bilgilendirme listelerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.