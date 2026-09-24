Bakanlık ifşa etti: 3 baharat markasında yasaklı boya tespit edildi

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İstanbul
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin sağlığını korumak ve gıdada taklit ile tağşişin önüne geçmek amacıyla yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. 5996 Sayılı Kanun kapsamında güncellenen "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit-Tağşiş Yapılan Gıdalar" listelerine yeni markalar ve ürünler eklendi.
Bakanlığın son verilerine göre, yapılan laboratuvar incelemelerinde üç ayrı baharat markasında gıdada kullanımına izin verilmeyen gıda boyası tespit edildi.
Bunun yanı sıra, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren "Mihrabat" markasına ait safran ürünü de yapılan testler sonucunda taklit-tağşiş listesine dahil edildi.
Son denetim periyodunda tespit edilen diğer usulsüzlükler ise şu şekilde öne çıktı:
Bakanlık, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak adına denetimlerin ve kamuoyunu bilgilendirme listelerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.