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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:10

Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? (24 Eylül AFAD-Kandilli son depremler listesi)

Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep gibi illerde hissedilen son dakika bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 5,8 büyüklüğünde ölçülürken merkez üssü ise Şanlıurfa olarak açıklandı. Deprem bu üç ilin yanı sıra Mardin, Batman, Adıyaman gibi illerde de hissedildi. Pınarbaşı ilçesinde gerçekleşen depremin ardından artçı sarsıntılar beklerken ekipler bölgede çalışmalara başladı. Afet ve Acil DUrum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi sismik hareketliliği anlık olarak takibe aldı. Peki Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? İşte, 24 Eylül 2026 son depremler listesi…

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Editor
 Fuat İğci
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Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? (24 Eylül AFAD-Kandilli son depremler listesi)
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:10

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hissedilen depremin ardından gözler resmi açıklamalara çevrildi. , saat 10.40’da gerçekleşen depremin merkezi üssünü olarak açıkladı. Bölgede yaşanan depremin ardından ev ve işyerinde bulunan vatandaşlar sokaklara indi. Çevre illerde hissedilen deprem paniğe sebep olurken yaptığı güncellemede depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıklarken deprem ise 5.1 km derinliğinde yaşandı. Deprem sonrasında bölgede ekipler çalışmalarını sürdürdü. Yapılan ihbarlar değerlendirmeye alınırken son yaşanan depremler ise merak konusu oldu. Peki Son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, son dakika yaşanan depremler…

DİYARBAKIR, ŞANLIURFA, GAZİANTEP, MALATYA DEPREM Mİ OLDU? (24 EYLÜL 2026)

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan son revizeye göre ’nın Pınarbaşı ilçesinde saat 10.40’ta 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.1 olarak ölçülürken bölgede artçı sarsıntılar yaşanabileceği ön görülüyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

Şanlıurfa Pınarbaşı’nda gerçekleşen deprem , Gaziantep, Malatya gibi çevre illerden hissedildi. 24 Eylül’de Türkiye genelinde yaşanan son depremler şu şekilde;

Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? (24 Eylül AFAD-Kandilli son depremler listesi)

2026.09.24 10:40:55  37.3682   38.8143        5.4      -.-  5.8  -.-   PINARBASI-(SANLIURFA)                             İlksel
2026.09.24 08:14:27  39.5938   27.8033        6.8      -.-  1.7  -.-   GOKKOY-(BALIKESIR)                                İlksel
2026.09.24 07:27:34  37.0273   28.9307       21.7      -.-  1.5  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2026.09.24 07:17:16  40.1882   31.7678        5.0      -.-  2.0  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel
2026.09.24 06:16:41  36.4953   28.6710       35.9      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.09.24 05:45:51  39.2605   28.9807        6.2      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.09.24 05:05:11  37.8580   29.4578        9.3      -.-  1.9  -.-   YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)                         İlksel
2026.09.24 05:00:40  37.3362   32.0445       13.7      -.-  0.9  -.-   ASAGIKARAOREN-SEYDISEHIR (KONYA)                  İlksel
2026.09.24 04:06:42  36.8933   27.1262        9.3      -.-  1.5  -.-   KOS ADASI (EGE DENIZI)                            İlksel
2026.09.24 03:58:41  39.2180   28.9252       10.0      -.-  0.7  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2026.09.24 03:46:56  39.2635   28.9923        9.7      -.-  1.6  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         İlksel
2026.09.24 02:59:14  39.5942   39.8000        5.0      -.-  0.7  -.-   SALKIMOZU-PULUMUR (TUNCELI)                       İlksel
2026.09.24 02:45:55  38.0005   36.2752        2.1      -.-  1.4  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? (24 Eylül AFAD-Kandilli son depremler listesi)


2026.09.24 02:41:28  38.7962   27.0505       16.8      -.-  1.4  -.-   GUZELHISAR-ALIAGA (IZMIR)                         İlksel
2026.09.24 02:13:58  36.0785   25.2560       10.3      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.09.24 02:11:58  38.0845   27.1683        6.4      -.-  1.2  -.-   ATAKOY-MENDERES (IZMIR)                           İlksel
2026.09.24 01:59:31  38.0500   37.8362       20.1      -.-  0.9  -.-   GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2026.09.24 01:50:50  39.9583   41.4275       14.7      -.-  1.5  -.-   PUSUDERE-PASINLER (ERZURUM)                       İlksel
2026.09.24 01:22:10  38.2417   31.1033        9.8      -.-  1.8  -.-   HUYUKLU-YALVAC (ISPARTA)                          İlksel
2026.09.24 00:32:57  38.0703   38.1668        9.3      -.-  1.3  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2026.09.24 00:21:57  38.0758   38.1582        5.0      -.-  1.3  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2026.09.24 00:07:05  36.6500   26.6172        5.8      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.09.23 23:54:28  38.0458   37.4892        5.0      -.-  1.2  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2026.09.23 23:41:15  37.7898   36.5632        6.6      -.-  1.9  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2026.09.23 23:16:55  39.7038   38.7253       28.5      -.-  1.4  -.-   KARDiyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? (24 Eylül AFAD-Kandilli son depremler listesi)ACA-KEMAH (ERZINCAN)                           İlksel
2026.09.23 22:56:58  38.3802   38.8882       11.1      -.-  1.8  -.-   KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)                      İlksel
2026.09.23 22:55:41  38.3398   37.2028       13.4      -.-  1.8  -.-   EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2026.09.23 22:46:53  38.0590   36.6483        5.4      -.-  1.5  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2026.09.23 22:18:59  40.1598   31.7378        5.0      -.-  2.4  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel
2026.09.23 21:56:30  40.9768   32.3108        5.2      -.-  1.9  -.-   ILYASLAR-MENGEN (BOLU)                            İlksel
2026.09.23 21:46:28  37.8717   36.1957        8.8      -.-  1.5  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2026.09.23 21:33:22  39.4242   39.1122       13.3      -.-  1.6  -.-   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)                          İlksel
2026.09.23 21:28:42  38.4077   38.0177       18.9      -.-  1.2  -.-   MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel
2026.09.23 21:26:05  39.0860   26.3632       13.9      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2026.09.23 21:19:36  39.1678   28.1892        8.3      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2026.09.23 21:17:45  39.2640   28.9232       10.2      -.-  1.4  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2026.09.23 20:58:03  39.8743   28.7357        5.0      -.-  1.2  -.-   LETAFET-ORHANELI (BURSA)                          İlksel
2026.09.23 20:50:01  37.0392   28.4573        5.3      -.-  2.Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? (24 Eylül AFAD-Kandilli son depremler listesi)0  -.-   PORTAKALLIK-ULA (MUGLA)                           İlksel
2026.09.23 20:28:30  39.6048   26.0543       12.1      -.-  1.4  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2026.09.23 20:16:51  37.9175   27.1277        7.2      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2026.09.23 20:07:06  37.8160   36.1832       11.5      -.-  1.6  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     İlksel
2026.09.23 19:46:22  39.1322   28.2365       12.0      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.09.23 19:34:43  39.1742   28.0918       12.9      -.-  1.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.09.23 19:27:41  37.3433   36.2253       15.4      -.-  1.5  -.-   BEKERECI-KADIRLI (OSMANIYE)                       İlksel
2026.09.23 19:12:19  39.6812   39.4892        6.0      -.-  2.2  -.-   KILIMLI-(ERZINCAN)                                İlksel
2026.09.23 19:11:53  34.6270   26.2915       28.9      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

 

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#diyarbakır
#Şanlıurfa
#afad
#kandilli rasathanesi
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