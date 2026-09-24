Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? (24 Eylül AFAD-Kandilli son depremler listesi)

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hissedilen depremin ardından gözler resmi açıklamalara çevrildi. AFAD, saat 10.40’da gerçekleşen depremin merkezi üssünü Karaköprü olarak açıkladı. Bölgede yaşanan depremin ardından ev ve işyerinde bulunan vatandaşlar sokaklara indi. Çevre illerde hissedilen deprem paniğe sebep olurken Kandilli Rasathanesi yaptığı güncellemede depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıklarken deprem ise 5.1 km derinliğinde yaşandı. Deprem sonrasında bölgede ekipler çalışmalarını sürdürdü. Yapılan ihbarlar değerlendirmeye alınırken son yaşanan depremler ise merak konusu oldu. Peki Son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, son dakika yaşanan depremler…

DİYARBAKIR, ŞANLIURFA, GAZİANTEP, MALATYA DEPREM Mİ OLDU? (24 EYLÜL 2026)

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan son revizeye göre Şanlıurfa’nın Pınarbaşı ilçesinde saat 10.40’ta 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.1 olarak ölçülürken bölgede artçı sarsıntılar yaşanabileceği ön görülüyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

Şanlıurfa Pınarbaşı’nda gerçekleşen deprem Diyarbakır, Gaziantep, Malatya gibi çevre illerden hissedildi. 24 Eylül’de Türkiye genelinde yaşanan son depremler şu şekilde;

2026.09.24 10:40:55 37.3682 38.8143 5.4 -.- 5.8 -.- PINARBASI-(SANLIURFA) İlksel

2026.09.24 08:14:27 39.5938 27.8033 6.8 -.- 1.7 -.- GOKKOY-(BALIKESIR) İlksel

2026.09.24 07:27:34 37.0273 28.9307 21.7 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2026.09.24 07:17:16 40.1882 31.7678 5.0 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2026.09.24 06:16:41 36.4953 28.6710 35.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2026.09.24 05:45:51 39.2605 28.9807 6.2 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2026.09.24 05:05:11 37.8580 29.4578 9.3 -.- 1.9 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2026.09.24 05:00:40 37.3362 32.0445 13.7 -.- 0.9 -.- ASAGIKARAOREN-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

2026.09.24 04:06:42 36.8933 27.1262 9.3 -.- 1.5 -.- KOS ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2026.09.24 03:58:41 39.2180 28.9252 10.0 -.- 0.7 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2026.09.24 03:46:56 39.2635 28.9923 9.7 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2026.09.24 02:59:14 39.5942 39.8000 5.0 -.- 0.7 -.- SALKIMOZU-PULUMUR (TUNCELI) İlksel

2026.09.24 02:45:55 38.0005 36.2752 2.1 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel



2026.09.24 02:41:28 38.7962 27.0505 16.8 -.- 1.4 -.- GUZELHISAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2026.09.24 02:13:58 36.0785 25.2560 10.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2026.09.24 02:11:58 38.0845 27.1683 6.4 -.- 1.2 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel

2026.09.24 01:59:31 38.0500 37.8362 20.1 -.- 0.9 -.- GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2026.09.24 01:50:50 39.9583 41.4275 14.7 -.- 1.5 -.- PUSUDERE-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2026.09.24 01:22:10 38.2417 31.1033 9.8 -.- 1.8 -.- HUYUKLU-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2026.09.24 00:32:57 38.0703 38.1668 9.3 -.- 1.3 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2026.09.24 00:21:57 38.0758 38.1582 5.0 -.- 1.3 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2026.09.24 00:07:05 36.6500 26.6172 5.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2026.09.23 23:54:28 38.0458 37.4892 5.0 -.- 1.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2026.09.23 23:41:15 37.7898 36.5632 6.6 -.- 1.9 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2026.09.23 23:16:55 39.7038 38.7253 28.5 -.- 1.4 -.- KAR ACA-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2026.09.23 22:56:58 38.3802 38.8882 11.1 -.- 1.8 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2026.09.23 22:55:41 38.3398 37.2028 13.4 -.- 1.8 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2026.09.23 22:46:53 38.0590 36.6483 5.4 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2026.09.23 22:18:59 40.1598 31.7378 5.0 -.- 2.4 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2026.09.23 21:56:30 40.9768 32.3108 5.2 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-MENGEN (BOLU) İlksel

2026.09.23 21:46:28 37.8717 36.1957 8.8 -.- 1.5 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2026.09.23 21:33:22 39.4242 39.1122 13.3 -.- 1.6 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI) İlksel

2026.09.23 21:28:42 38.4077 38.0177 18.9 -.- 1.2 -.- MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2026.09.23 21:26:05 39.0860 26.3632 13.9 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2026.09.23 21:19:36 39.1678 28.1892 8.3 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.09.23 21:17:45 39.2640 28.9232 10.2 -.- 1.4 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2026.09.23 20:58:03 39.8743 28.7357 5.0 -.- 1.2 -.- LETAFET-ORHANELI (BURSA) İlksel

2026.09.23 20:50:01 37.0392 28.4573 5.3 -.- 2. 0 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2026.09.23 20:28:30 39.6048 26.0543 12.1 -.- 1.4 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2026.09.23 20:16:51 37.9175 27.1277 7.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2026.09.23 20:07:06 37.8160 36.1832 11.5 -.- 1.6 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2026.09.23 19:46:22 39.1322 28.2365 12.0 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.09.23 19:34:43 39.1742 28.0918 12.9 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.09.23 19:27:41 37.3433 36.2253 15.4 -.- 1.5 -.- BEKERECI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2026.09.23 19:12:19 39.6812 39.4892 6.0 -.- 2.2 -.- KILIMLI-(ERZINCAN) İlksel

2026.09.23 19:11:53 34.6270 26.2915 28.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel