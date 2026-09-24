Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:58

TFF resmen duyurdu: Beşiktaş'ın yıldızı İlhan Fakılı A Milli Takım kampından ayrıldı!

UEFA Avrupa U21 Şampiyonası yolunda tarihi bir eşikte duran Ümit Milli Takım, Ukrayna ile oynayacağı hayati müsabaka öncesinde kadrosunu A Milli Takım’dan yapılan hamleyle güçlendirdi. Beşiktaş’ın genç yeteneği İlhan Fakılı, zorlu deplasman öncesi U21 kadrosuna dahil edildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
TFF resmen duyurdu: Beşiktaş'ın yıldızı İlhan Fakılı A Milli Takım kampından ayrıldı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:58

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerini hedefleyen Ümit Milli Takımımız, gruptaki en kritik sınavlarından birine çıkıyor. Ay-yıldızlılar, 26 Eylül Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Ukrayna maçı öncesinde kadrosuna önemli bir takviye yaptı. 

HABERİN ÖZETİ

TFF resmen duyurdu: Beşiktaş'ın yıldızı İlhan Fakılı A Milli Takım kampından ayrıldı!

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Ümit Milli Takımımız, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerini hedeflediği kritik Ukrayna maçı öncesinde Beşiktaşlı hücum oyuncusu İlhan Fakılı'yı kadrosuna dahil etti.
İlhan Fakılı, Ukrayna karşılaşması için A Milli Takım kampından ayrılarak Ümit Milli Takım'a gönderildi.
Bu transfer, A ve U21 Milli Takım teknik heyetlerinin ortak kararıyla gerçekleşti.
İlhan Fakılı, Ukrayna maçı sonrası tekrar A Milli Takım kampına katılacak.
Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Milli Takım, grupta 2. sırada bulunuyor ve play-off turuna kalmak için Ukrayna deplasmanından en az 1 puan alması gerekiyor.
Milliler, 2000 yılından bu yana ilk kez Avrupa U21 Şampiyonası finallerine katılmayı hedefliyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
TFF resmen duyurdu: Beşiktaş'ın yıldızı İlhan Fakılı A Milli Takım kampından ayrıldı!

Türkiye Federasyonu (TFF), A Milli Takım kadrosunda bulunan Beşiktaşlı hücum oyuncusu İlhan Fakılı’nın Ukrayna karşılaşması için Ümit Milli Takım'a gönderildiğini açıkladı.

TFF resmen duyurdu: Beşiktaş'ın yıldızı İlhan Fakılı A Milli Takım kampından ayrıldı!

PLANLAMA ORTAK YAPILDI: UKRAYNA MAÇI SONRASI A MİLLİ TAKIM'A DÖNECEK

TFF tarafından paylaşılan bilgilere göre, 20 yaşındaki genç yeteneğin geçici olarak U21 kadrosuna geçmesi, A ve U21 Milli Takım teknik heyetlerinin ortak kararıyla gerçekleşti. Hücum hattına büyük güç katması beklenen İlhan Fakılı, Ukrayna mücadelesinin tamamlanmasının ardından vakit kaybetmeden yeniden A Milli Takım kampına katılacak.

TFF resmen duyurdu: Beşiktaş'ın yıldızı İlhan Fakılı A Milli Takım kampından ayrıldı!

EGEMEN KORKMAZ YÖNETİMİNDE TARİHİ FIRSAT

En son 2000 yılında Avrupa U21 Şampiyonası finallerinde boy gösteren Millilerimiz, 27 yıllık dev aranın ardından aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Teknik Direktör Egemen Korkmaz idaresinde elemelerde istikrarlı bir grafik çizen Ay-yıldızlı ekip, H Grubu’nda çıktığı 6 maçta topladığı 11 puanla 2. sırada yer alıyor.

PLAY-OFF GARANTİSİ İÇİN 1 PUAN YETECEK

Gruptaki geleceğini belirleyecek Ukrayna deplasmanına odaklanan Ümit Milli Takım, bu zorlu mücadeleden en az 1 puanla ayrılması halinde play-off turuna kalmayı matematiksel olarak garantileyecek. Bir maç eksiği bulunan 13 puanlı lider Hırvatistan'ı takibini sürdüren Milliler, rakibinin puan kaybetmesini bekleyerek grup liderliği şansını da son ana kadar zorlayacak. Ay-yıldızlılar, H Grubu'ndaki son karşılaşmasını ise 6 Ekim'de İstanbul'da Macaristan'a karşı oynayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oluyor! Amazon ve Saran Grup'tan dev ortaklık: Masadaki rekor teklif dudak uçuklattı
Fatih Terim sessizliğini bozdu: 'Galatasaray'a dön' yorumlarına cevap verdi! Okan Buruk için şoke eden 'Saygısızlık' çıkışı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.