2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerini hedefleyen Ümit Milli Takımımız, gruptaki en kritik sınavlarından birine çıkıyor. Ay-yıldızlılar, 26 Eylül Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Ukrayna maçı öncesinde kadrosuna önemli bir takviye yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TFF resmen duyurdu: Beşiktaş'ın yıldızı İlhan Fakılı A Milli Takım kampından ayrıldı! Ümit Milli Takımımız, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerini hedeflediği kritik Ukrayna maçı öncesinde Beşiktaşlı hücum oyuncusu İlhan Fakılı'yı kadrosuna dahil etti. İlhan Fakılı, Ukrayna karşılaşması için A Milli Takım kampından ayrılarak Ümit Milli Takım'a gönderildi. Bu transfer, A ve U21 Milli Takım teknik heyetlerinin ortak kararıyla gerçekleşti. İlhan Fakılı, Ukrayna maçı sonrası tekrar A Milli Takım kampına katılacak. Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Milli Takım, grupta 2. sırada bulunuyor ve play-off turuna kalmak için Ukrayna deplasmanından en az 1 puan alması gerekiyor. Milliler, 2000 yılından bu yana ilk kez Avrupa U21 Şampiyonası finallerine katılmayı hedefliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım kadrosunda bulunan Beşiktaşlı hücum oyuncusu İlhan Fakılı’nın Ukrayna karşılaşması için Ümit Milli Takım'a gönderildiğini açıkladı.

PLANLAMA ORTAK YAPILDI: UKRAYNA MAÇI SONRASI A MİLLİ TAKIM'A DÖNECEK

TFF tarafından paylaşılan bilgilere göre, 20 yaşındaki genç yeteneğin geçici olarak U21 kadrosuna geçmesi, A ve U21 Milli Takım teknik heyetlerinin ortak kararıyla gerçekleşti. Hücum hattına büyük güç katması beklenen İlhan Fakılı, Ukrayna mücadelesinin tamamlanmasının ardından vakit kaybetmeden yeniden A Milli Takım kampına katılacak.

EGEMEN KORKMAZ YÖNETİMİNDE TARİHİ FIRSAT

En son 2000 yılında Avrupa U21 Şampiyonası finallerinde boy gösteren Millilerimiz, 27 yıllık dev aranın ardından aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Teknik Direktör Egemen Korkmaz idaresinde elemelerde istikrarlı bir grafik çizen Ay-yıldızlı ekip, H Grubu’nda çıktığı 6 maçta topladığı 11 puanla 2. sırada yer alıyor.

PLAY-OFF GARANTİSİ İÇİN 1 PUAN YETECEK

Gruptaki geleceğini belirleyecek Ukrayna deplasmanına odaklanan Ümit Milli Takım, bu zorlu mücadeleden en az 1 puanla ayrılması halinde play-off turuna kalmayı matematiksel olarak garantileyecek. Bir maç eksiği bulunan 13 puanlı lider Hırvatistan'ı takibini sürdüren Milliler, rakibinin puan kaybetmesini bekleyerek grup liderliği şansını da son ana kadar zorlayacak. Ay-yıldızlılar, H Grubu'ndaki son karşılaşmasını ise 6 Ekim'de İstanbul'da Macaristan'a karşı oynayacak.