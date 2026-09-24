Süper Lig'de şok ayrılık! Çorum FK'da Uğur Uçar dönemi sona erdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig heyecanını bu sezon ilk kez tadan Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar dönemi noktalandı. Kulüp yönetiminin aldığı kararla genç çalıştırıcı ile yollar resmen ayrıldı.
Kırmızı-siyahlı kulübün başında toplam 23 resmi karşılaşmada görev yapan 39 yaşındaki teknik adam; 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik bir performans sergiledi. Çorum temsilcisiyle maç başına 2.00 puan ortalaması tutturan Uçar, başarılı istatistiğine rağmen vedaya engel olamadı.
Çorum FK: "Teşekkürler Uğur Uçar!
Teknik Direktörümüz Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır.
Uğur Uçar’a, kulübümüze verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinde başarılar diliyoruz."
https://x.com/corumfk/status/2103093397980406236?s=20
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de Çorum FK ile 6 maça çıkan Uğur Uçar; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Topladığı 7 puanla puan cetvelinin 11. sırasında yer alan kırmızı-siyahlı ekipte, ligin 6. haftasının ardından yönetim kanadı radikal bir hamle yaparak kan değişimi kararı aldı.