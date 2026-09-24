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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:23

Süper Lig'de şok ayrılık! Çorum FK'da Uğur Uçar dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig’in yeni temsilcisi Arca Çorum FK’da sürpriz bir teknik adam vedası gerçekleşti. Kırmızı-siyahlı yönetim, 39 yaşındaki teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırma kararı aldı.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Süper Lig'de şok ayrılık! Çorum FK'da Uğur Uçar dönemi sona erdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:23

Süper Lig heyecanını bu sezon ilk kez tadan Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar dönemi noktalandı. Kulüp yönetiminin aldığı kararla genç çalıştırıcı ile yollar resmen ayrıldı.

HABERİN ÖZETİ

Süper Lig'de şok ayrılık! Çorum FK'da Uğur Uçar dönemi sona erdi

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Süper Lig ekibi Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırdı.
Yönetim, takımın gidişatı ve geleceğe yönelik planlamalar doğrultusunda Uğur Uçar ile yolları ayırma kararı aldı.
Sezon başından bu yana takımın başında yer alan Uçar'ın görevine son verildi.
Çorum FK yönetimi, yeni teknik direktör arayışlarına başladı.
Kulüpten konuya ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Süper Lig'de şok ayrılık! Çorum FK'da Uğur Uçar dönemi sona erdi

Kırmızı-siyahlı kulübün başında toplam 23 resmi karşılaşmada görev yapan 39 yaşındaki teknik adam; 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik bir performans sergiledi. Çorum temsilcisiyle maç başına 2.00 puan ortalaması tutturan Uçar, başarılı istatistiğine rağmen vedaya engel olamadı.

Süper Lig'de şok ayrılık! Çorum FK'da Uğur Uçar dönemi sona erdi

ÇORUM FK'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Çorum FK: "Teşekkürler Uğur Uçar!

Teknik Direktörümüz Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır.

Uğur Uçar’a, kulübümüze verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinde başarılar diliyoruz."

https://x.com/corumfk/status/2103093397980406236?s=20

SÜPER LİG'E 7 PUANLA BAŞLAMIŞTI

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de Çorum FK ile 6 maça çıkan Uğur Uçar; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Topladığı 7 puanla puan cetvelinin 11. sırasında yer alan kırmızı-siyahlı ekipte, ligin 6. haftasının ardından yönetim kanadı radikal bir hamle yaparak kan değişimi kararı aldı.

Süper Lig'de şok ayrılık! Çorum FK'da Uğur Uçar dönemi sona erdi
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