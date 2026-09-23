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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:34

Kadir İnanır'ın yeğenleri Hüseyin ve Cevahir Önder’den şaşırtan sözler! Neden mahkemeye gittiklerini açıkladılar

Kadir İnanır’ın vasiyetnamesinin açılacağı davada yeni gelişmeler yaşandı. Ünlü sanatçının yeğenleri Hüseyin ve Cevahir Önder, mahkemeye neden gittiklerini açıklayarak mirasla ilgili dikkat çeken sözler söyledi. İkili, vasiyetname sürecinde herhangi bir miras beklentileri olmadığını belirtti.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Kadir İnanır'ın yeğenleri Hüseyin ve Cevahir Önder’den şaşırtan sözler! Neden mahkemeye gittiklerini açıkladılar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:34

’ın vefatının ardından gündeme gelen vasiyetname ve miras süreci devam ediyor. Usta sanatçının vasiyetnamesinin açılması için görülen davada, ikiz yeğenleri Hüseyin ve Cevahir Önder de adliyede hazır bulundu. Bazı mirasçılara tebligat ulaştırılamaması nedeniyle duruşma 17 Aralık’a ertelenirken, Önder kardeşler mahkemeye neden gittiklerini anlattı. Hüseyin ve Cevahir Önder, adliyeye miras beklentisiyle gitmediklerini ve yalnızca kendilerine gönderilen tebligatlar doğrultusunda hukuki görevlerini yerine getirmek için orada bulunduklarını söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Kadir İnanır'ın yeğenleri Hüseyin ve Cevahir Önder’den şaşırtan sözler! Neden mahkemeye gittiklerini açıkladılar

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin açılması davasında yeğenleri Hüseyin ve Cevahir Önder adliyede hazır bulunurken, duruşma tebligat eksiklikleri nedeniyle ertelendi.
Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin açılması davası, bazı mirasçılara tebligat ulaşmaması sebebiyle 17 Aralık'a ertelendi.
Kadir İnanır'ın ikiz yeğenleri Hüseyin ve Cevahir Önder, Beykoz Adliyesi'ndeki duruşmada hazır bulundu.
Önder kardeşler, duruşmaya miras beklentisiyle değil, gelen tebligatlar doğrultusunda hukuki görevlerini yerine getirmek için katıldıklarını açıkladı.
Aile avukatı Hikmet Altunkalem, eksik tebligatların tamamlanmasının ardından vasiyetnamenin sonraki duruşmada okunacağını bildirdi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

KADİR İNANIR’IN YEĞENLERİ HÜSEYİN VE CEVAHİR ÖNDER NEDEN MAHKEMEYE GİTTİ?

Kadir İnanır’ın ikiz yeğenleri Hüseyin ve Cevahir Önder, usta sanatçının vasiyetnamesinin açılacağı duruşma nedeniyle ’nde hazır bulundu. Önder kardeşlerin mahkemeye katılmasının nedeni ise miras beklentisi değil, kendilerine gönderilen tebligatlar doğrultusunda vasiyetname sürecinde üzerlerine düşen hukuki işlemleri yerine getirmek.

Kadir İnanır'ın yeğenleri Hüseyin ve Cevahir Önder’den şaşırtan sözler! Neden mahkemeye gittiklerini açıkladılar

Kadir İnanır’ın vasiyetnamesinin okunması için görülen ilk duruşmada bazı mirasçılara tebligat ulaşmadığı için süreç 17 Aralık’a ertelendi. Aile avukatı Hikmet Altunkalem, eksik tebligatların tamamlanmasının ardından vasiyetnamenin bir sonraki duruşmada okunacağını açıkladı. Duruşmada hazır bulunan Hüseyin ve Cevahir Önder’in de bu süreç kapsamında adliyeye geldiği belirtildi. Aile tarafından yapılan açıklamalarda, mirasçıların duruşmaya katılımının vasiyetnamenin açılması ve hukuki sürecin tamamlanması açısından gerekli olduğu ifade edildi. Vasiyetnamenin içeriğinin ise 17 Aralık’taki duruşmada ortaya çıkması bekleniyor.

Kadir İnanır'ın yeğenleri Hüseyin ve Cevahir Önder’den şaşırtan sözler! Neden mahkemeye gittiklerini açıkladılar

KADİR İNANIR’IN YEĞENLERİ HÜSEYİN VE CEVAHİR ÖNDER’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: “MİRAS İÇİN GELMEDİK”

Kadir İnanır’ın yeğenleri Hüseyin ve Cevahir Önder, vasiyetname duruşmasına neden katıldıklarını açıkladı. Cevahir Önder, mahkemeye kendilerine gönderilen tebligatlar nedeniyle gittiklerini ve herhangi bir miras beklentilerinin bulunmadığını söyledi. Hüseyin ve Cevahir Önder’in, yalnızca hukuki süreç kapsamında üzerlerine düşen görevleri yerine getirmek için duruşmada hazır bulundukları belirtildi. 

Kadir İnanır'ın yeğenleri Hüseyin ve Cevahir Önder’den şaşırtan sözler! Neden mahkemeye gittiklerini açıkladılar

Cevahir Önder açıklamasında Kadir İnanır’ın kendileri için yalnızca bir sanatçı değil, çok değer verdikleri bir aile büyüğü ve dayıları olduğunu vurguladı. Önder, kuzenlerinin de aynı düşünceyle mahkemeye geldiğini belirterek aile içerisinde kimsenin miras beklentisi olmadığını ifade etti. Vasiyetnamenin içeriğinin ise hukuki süreç tamamlanana kadar belirsiz olduğunu söyledi.

Kadir İnanır'ın yeğenleri Hüseyin ve Cevahir Önder’den şaşırtan sözler! Neden mahkemeye gittiklerini açıkladılar

Önder kardeşler, kendileri açısından konunun bir miras paylaşımından çok hukuki bir süreç olduğunu belirtti. Cevahir Önder, gerektiğinde mahkemeye gitmeye, süreci dinlemeye ve hukuken bir itirazları olması halinde gerekli başvuruları yapmaya devam edeceklerini ancak bunun miras beklentisine dayalı olmadığını ifade etti.

Kadir İnanır'ın yeğenleri Hüseyin ve Cevahir Önder’den şaşırtan sözler! Neden mahkemeye gittiklerini açıkladılar

Kadir İnanır’ın vasiyetnamesinin açılması için görülen davada süreç devam ediyor. Bazı mirasçılara tebligatların ulaştırılamaması nedeniyle ertelenen duruşma 17 Aralık’ta yeniden görülecek. Gözler, vasiyetnamenin içeriğinin açıklanacağı bir sonraki duruşmaya çevrilirken, Hüseyin ve Cevahir Önder’in mahkemeye neden gittiklerine ilişkin açıklamaları da gündeme damga vurdu. Vasiyetnamenin açılmasıyla birlikte İnanır’ın mirasına ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

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#kadir inanır
#beykoz adliyesi
#Vasiyetname
#Hüseyin Önder
#Cevahir Önder
#Magazin
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