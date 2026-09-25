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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 10:13

63 yaşındaki Seda Sayan annesiyle paylaşım yaptı! Annesinin son hali dikkat çekti

63 yaşındaki Seda Sayan, annesi Ayşe Ak Gürsaçar ve ablası Nursel Sayan Yıldız ile verdiği aile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sanatçının “Canım annem ve anne yarım ablam” notuyla yayınladığı karede annesinin son hali dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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63 yaşındaki Seda Sayan annesiyle paylaşım yaptı! Annesinin son hali dikkat çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 10:13

Ünlü şarkıcı ve sunucu , bu kez ailesiyle yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Annesi Ayşe Ak Gürsaçar ve ablası Nursel Sayan Yıldız ile objektif karşısına geçen Sayan, çekilen aile pozunu hesabından takipçileriyle paylaştı. “Canım annem ve anne yarım ablam” notunu düşen ünlü sanatçının paylaşımında özellikle annesinin son hali dikkat çekti. 

HABERİN ÖZETİ

63 yaşındaki Seda Sayan annesiyle paylaşım yaptı! Annesinin son hali dikkat çekti

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, annesi Ayşe Ak Gürsaçar ve ablası Nursel Sayan Yıldız ile çekildiği aile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Seda Sayan, paylaştığı fotoğrafa “Canım annem ve anne yarım ablam” notunu düştü.
Paylaşımda Seda Sayan'ın 76 yaşındaki annesi Ayşe Ak Gürsaçar’ın son hali dikkat çekti.
Kamuoyunda “Pamuk Anne” olarak tanınan Ayşe Ak Gürsaçar, gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.
Seda Sayan'ın ailesiyle verdiği bu poz, sosyal medyada beğeni, yorum ve ilgi gördü.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

SEDA SAYAN ANNESİ VE ABLASIYLA POZ VERDİ!

Seda Sayan, annesi Ayşe Ak Gürsaçar ve ablası Nursel Sayan Yıldız ile bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ailesiyle verdiği samimi pozu takipçileriyle paylaşan Sayan, fotoğrafa “Canım annem ve anne yarım ablam” notunu düştü. Ünlü sanatçının paylaşımında annesi Ayşe Ak Gürsaçar’ın son hali de dikkat çekti. 

63 yaşındaki Seda Sayan annesiyle paylaşım yaptı! Annesinin son hali dikkat çekti

SEDA SAYAN’IN ANNESİNİN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ!

Seda Sayan’ın 76 yaşındaki annesi Ayşe Ak Gürsaçar, uzun yıllardır kamuoyunda “Pamuk Anne” olarak tanınıyor. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Gürsaçar, kızı Seda Sayan’ın sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Özellikle aile fotoğraflarında yer alan Gürsaçar’ın son hali de takipçilerinin dikkatini çekiyor.

63 yaşındaki Seda Sayan annesiyle paylaşım yaptı! Annesinin son hali dikkat çekti

Seda Sayan’ın annesiyle olan yakın ilişkisi de sosyal medya paylaşımlarına yansıyor. Ünlü sanatçı, annesi ve ablasıyla verdiği son aile pozunu “Canım annem ve anne yarım ablam” notuyla paylaşarak takipçilerine sundu.

63 yaşındaki Seda Sayan annesiyle paylaşım yaptı! Annesinin son hali dikkat çekti

SEDA SAYAN’IN ANNESİYLE VERDİĞİ POZ SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Seda Sayan’ın annesi ve ablasıyla verdiği aile pozu, sosyal medyada da ilgi gördü. Sayan’ın annesi Ayşe Ak Gürsaçar ve ablası Nursel Sayan Yıldız ile birlikte yer aldığı kare, takipçiler tarafından beğeni ve yorumlarla karşılandı. Özellikle 76 yaşındaki Ayşe Ak Gürsaçar’ın son hali, paylaşımın dikkat çeken detaylarından biri oldu.

63 yaşındaki Seda Sayan annesiyle paylaşım yaptı! Annesinin son hali dikkat çekti

Seda Sayan’ın annesiyle olan samimi ilişkisi de fotoğraf karesine yansırken, ünlü sanatçının takipçileri aile pozuna güzel dileklerini iletti. Sayan’ın “Canım annem ve anne yarım ablam” notuyla yaptığı paylaşım, kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

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ETİKETLER
#Seda Sayan
#sosyal medya
#Ayşe Ak Gürsaçar
#Aile Pozu
#Nursel Sayan Yıldız
#Magazin
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