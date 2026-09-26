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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 18:13

İstanbul'da 3 ilçedeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 164 kişi tutuklandı

İstanbul’un Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde sokakta uyuşturucu madde satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 180 şüpheliden 164’ü tutuklandı, 13 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 3 şüpheli hakkında ise yakalama kararı verildi.

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Editor
 Selahattin Demirel
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İstanbul'da 3 ilçedeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 164 kişi tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 18:13

’nce, koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında , ve Sarıyer ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik 8 iş yeri ile 5 vale noktasına operasyon düzenlendi.

İstanbul'da 3 ilçedeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 164 kişi tutuklandı

ARAMALARDA FARKLI UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain, 38,80 gram metamfetamin, 223 adet sentetik ecza hap, 18 adet ecstasy hap, 12 gram esrar, 9 şişe içerisinde toplam 45 ml GHB maddesi, 1 adet peçeteye emdirilmiş butinaca, 5 adet hassas terazi, 110 adet tabanca mermisi ve 130 bin 500 lira ele geçirildi.

İstanbul'da 3 ilçedeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 164 kişi tutuklandı

GÖZALTINDAKİ 180 KİŞİDEN 164'Ü TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda toplam gözaltı sayısının 180 olduğu öğrenildi. Şüphelilerden 164’ü tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 3 şüpheli hakkında ise yakalama emri düzenlendi.

 

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#Beşiktaş
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#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#istanbul emniyet müdürlüğü
#Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
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