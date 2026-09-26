İstanbul'da 3 ilçedeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 164 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik 8 iş yeri ile 5 vale noktasına operasyon düzenlendi.

ARAMALARDA FARKLI UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain, 38,80 gram metamfetamin, 223 adet sentetik ecza hap, 18 adet ecstasy hap, 12 gram esrar, 9 şişe içerisinde toplam 45 ml GHB maddesi, 1 adet peçeteye emdirilmiş butinaca, 5 adet hassas terazi, 110 adet tabanca mermisi ve 130 bin 500 lira ele geçirildi.

GÖZALTINDAKİ 180 KİŞİDEN 164'Ü TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda toplam gözaltı sayısının 180 olduğu öğrenildi. Şüphelilerden 164’ü tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 3 şüpheli hakkında ise yakalama emri düzenlendi.