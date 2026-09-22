İstanbul'da 8 iş yeri ile 5 vale noktasına baskın: 160 şüpheli gözaltında

Türk güvenlik güçleri İstanbul'un birçok ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

8 İŞ YERİ VE 5 VALE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de sokak satıcılarına yönelik 8 iş yeri ve 5 vale noktasına operasyon düzenlendi.

BİNLERCE LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain, 38,80 gram metamfetamin, 223 adet sentetik ecza hap, 18 adet ecstasy hap, 12 gram esrar, 9 şişe içerisinde toplam 45 ml ghb maddesi, 1 adet peçeteye emdirilmiş butinaca, 5 adet hassas terazi, 110 adet tabanca mermisi ve 130 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 160 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.