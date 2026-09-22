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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:04

İstanbul'da 8 iş yeri ile 5 vale noktasına baskın: 160 şüpheli gözaltında

İstanbul'un Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik 8 iş yeri ile 5 vale noktasına düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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İstanbul'da 8 iş yeri ile 5 vale noktasına baskın: 160 şüpheli gözaltında
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:04

Türk güvenlik güçleri 'un birçok ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

8 İŞ YERİ VE 5 VALE

'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda , ve Sarıyer'de sokak satıcılarına yönelik 8 iş yeri ve 5 vale noktasına operasyon düzenlendi.

BİNLERCE LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain, 38,80 gram metamfetamin, 223 adet sentetik ecza hap, 18 adet ecstasy hap, 12 gram esrar, 9 şişe içerisinde toplam 45 ml ghb maddesi, 1 adet peçeteye emdirilmiş butinaca, 5 adet hassas terazi, 110 adet tabanca mermisi ve 130 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 160 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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#İstanbul
#Beşiktaş
#Şişli
#istanbul emniyet müdürlüğü
#Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Gündem
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