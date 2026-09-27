Ekranların sevilen ismi Esra Erol’dan şaşırtan hamle! Yeni sektöre adım attı, giyim mağazasını açtı

Televizyon ekranlarının sevilen ismi Esra Erol, uzun zamandır sürdürdüğü ekranlardaki sunuculuk kariyerine yeni bir iş daha ekledi. Ünlü isim yoğun bir temposuna rağmen yeni bir sektöre adım attı. Giyim mağazası açan Esra Erol, yakın çevresi tarafından da destek görüyor.

EKRANLARIN SEVİLEN İSMİ ESRA EROL’DAN ŞAŞIRTAN HAMLE!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol, uzun zamandır ekranlardaki kariyeriyle izleyicinin en çok takip ettiği kişiler arasında yer alıyor. Öyle ki küçükten büyüğe herkesin severek takip ettiği Esra Erol, şimdiler de yeni bir iş hamlesiyle şaşırtıyor.

Yıllardır televizyon programlarıyla izleyici karşısına çıkan Esra Erol, meslek hayatı dışında farklı bir alana yöneldi. Ünlü isim bu kez de giyim mağazasının kapılarını sevenlerini açtı. Sunuculuk kariyeriyle oldukça dikkat çekici isimlerden biri olan Esra Erol’un mağaza açması yakınlarını şoke ederken hayranları tarafından da yakın takibe başlandı.

Televizyonculuktaki yoğun temposuna rağmen yeni bir işe de adım atan Esra Erol, yakın arkadaşı başarılı oyuncu Bergüzar Korel’den destek almayı ihmal etmedi. Yeni mağaza açılışından birbirinden ünlü isimler yer alırken Erol’un yeni girişimi herkes tarafından tebrik gördü.

YENİ SEKTÖRE ADIM ATTI, GİYİM MAĞAZASINI AÇTI

Yeni sektöre adım atan Esra Erol, yakın çevresinde büyük ilgi görürken ünlü oyuncu Bergüzar Korel, tarafından da gündeme geldi. Bergüzar Korel, arkadaşının yeni girişimi için şu ifadeleri kullandı:

“Yeni mağazan hayırlı uğurlu bol bereketli olsun benim güzelim.”

Sunuculuğu ile oldukça sevilen Esra Erol, şimdilerde yeni işiyle dikkatleri üzerine çekerken giyim sektöründe de kendine yer edinen Esra Erol, yakın çevresi ve hayranları tarafından da destek görmeye devam ediyor. Ünlü sunucunun yeni iş girişimi şimdilerde merak konusu oluyor.

Kendi giyim mağazasının kapılarını müşterilerine açan Esra Erol, moda dünyasında da adını geniş kitlelerce duyuruyor. Ünlü ismin bu hamlesi, kendisinin takip eden sevenleri için büyük bir heyecan oluştururken yakın çevresi ve dostları tarafından da coşkuyla karşılandı.