Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 10:45

Ekranların sevilen ismi Esra Erol’dan şaşırtan hamle! Yeni sektöre adım attı, giyim mağazasını açtı

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Esra Erol, kariyerinde herkesi şaşırtan hamleyle gündeme geldi. Ünlü isim yıllardır sürdürdüğü sunuculuk kariyeri dışında yeni bir iş daha ekledi. Esra Erol bu kez ticarete atılarak kendi giyim mağazasını açtı. Ünlü ismin yeni iş girişimi yakın çevresinden de destek geldi.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Ekranların sevilen ismi Esra Erol’dan şaşırtan hamle! Yeni sektöre adım attı, giyim mağazasını açtı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 10:45

Televizyon ekranlarının sevilen ismi , uzun zamandır sürdürdüğü ekranlardaki sunuculuk kariyerine yeni bir iş daha ekledi. Ünlü isim yoğun bir temposuna rağmen yeni bir sektöre adım attı. Giyim mağazası açan Esra Erol, yakın çevresi tarafından da destek görüyor.

EKRANLARIN SEVİLEN İSMİ ESRA EROL’DAN ŞAŞIRTAN HAMLE!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol, uzun zamandır ekranlardaki kariyeriyle izleyicinin en çok takip ettiği kişiler arasında yer alıyor. Öyle ki küçükten büyüğe herkesin severek takip ettiği Esra Erol, şimdiler de yeni bir iş hamlesiyle şaşırtıyor.

Ekranların sevilen ismi Esra Erol’dan şaşırtan hamle! Yeni sektöre adım attı, giyim mağazasını açtı

Yıllardır televizyon programlarıyla izleyici karşısına çıkan Esra Erol, meslek hayatı dışında farklı bir alana yöneldi. Ünlü isim bu kez de giyim mağazasının kapılarını sevenlerini açtı. Sunuculuk kariyeriyle oldukça dikkat çekici isimlerden biri olan Esra Erol’un mağaza açması yakınlarını şoke ederken hayranları tarafından da yakın takibe başlandı.

Ekranların sevilen ismi Esra Erol’dan şaşırtan hamle! Yeni sektöre adım attı, giyim mağazasını açtı

Televizyonculuktaki yoğun temposuna rağmen yeni bir işe de adım atan Esra Erol, yakın arkadaşı başarılı oyuncu ’den destek almayı ihmal etmedi. Yeni mağaza açılışından birbirinden ünlü isimler yer alırken Erol’un yeni girişimi herkes tarafından tebrik gördü.

Ekranların sevilen ismi Esra Erol’dan şaşırtan hamle! Yeni sektöre adım attı, giyim mağazasını açtı

YENİ SEKTÖRE ADIM ATTI, GİYİM MAĞAZASINI AÇTI

Yeni sektöre adım atan Esra Erol, yakın çevresinde büyük ilgi görürken ünlü oyuncu Bergüzar Korel, tarafından da gündeme geldi. Bergüzar Korel, arkadaşının yeni girişimi için şu ifadeleri kullandı:

“Yeni mağazan hayırlı uğurlu bol bereketli olsun benim güzelim.”

Ekranların sevilen ismi Esra Erol’dan şaşırtan hamle! Yeni sektöre adım attı, giyim mağazasını açtı

Sunuculuğu ile oldukça sevilen Esra Erol, şimdilerde yeni işiyle dikkatleri üzerine çekerken giyim sektöründe de kendine yer edinen Esra Erol, yakın çevresi ve hayranları tarafından da destek görmeye devam ediyor. Ünlü sunucunun yeni iş girişimi şimdilerde merak konusu oluyor.

Ekranların sevilen ismi Esra Erol’dan şaşırtan hamle! Yeni sektöre adım attı, giyim mağazasını açtı

Kendi giyim mağazasının kapılarını müşterilerine açan Esra Erol, moda dünyasında da adını geniş kitlelerce duyuruyor. Ünlü ismin bu hamlesi, kendisinin takip eden sevenleri için büyük bir heyecan oluştururken yakın çevresi ve dostları tarafından da coşkuyla karşılandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Esra Erol bombayı patlattı! Kocası Ali Özbir'in telefonunda kaydettiği isim kırdı geçirdi
Esra Erol'un kardeşi Eda Erol anne oldu! Esra Erol sevinçli haberi böyle duyurdu
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#bergüzar korel
#esra erol
#Sunuculuk
#Giyim Mağazası
#Moda Dünyası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.