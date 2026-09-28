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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 18:53
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 18:53

Trabzonspor'da yıldız oyuncu ameliyat edildi! Malinovskyi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerde sol dizinde meydana gelen kemik ödemi ve mekanik şikayetleri bulunan Ukraynalı oyuncu Ruslan Malinovskyi, Belçika'da ameliyat edildi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Trabzonspor'da yıldız oyuncu ameliyat edildi! Malinovskyi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 18:53
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 18:53

'de topladığı 10 puanla 7. sırada bulunan 'da önemli bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerde Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi'nin sol dizinde darbeye bağlı ağrı nedeniyle yapılan kontrollerinde yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilmişti.

Trabzonspor'da yıldız oyuncu ameliyat edildi! Malinovskyi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MALINOVSKYI AMELİYAT EDİLDİ

Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızı, sol dizinde meydana gelen kemik ödemi ve mekanik şikayetleri nedeniyle 'da ameliyat edildi.

Trabzonspor'da yıldız oyuncu ameliyat edildi! Malinovskyi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Ruslan Malinovskyi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Beşir, açıklamasında, "Futbolcumuz Ruslan Malinovskyi'nin sol dizinde meydana gelen yaygın kemik ödemi ve mekanik şikayetlerinin devam etmesi üzerine kendisine Belçika'da Dr. Koen Lagea tarafından başarılı bir artroskopik debridman cerrahisi uygulanmıştır. Futbolcumuzun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimizce başlanacaktır." ifadesine yer verdi.

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ETİKETLER
#Belçika
#trabzonspor
#Futbol
#trendyol süper lig
#Ahmet Beşir
#Ruslan Malinovskyi
#Spor
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