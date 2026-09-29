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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:43

Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi genelinde ekonomik güven eylülde geriledi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu verilerine göre Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda 0,5 puan düşüşle 97,9 puana indi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi genelinde ekonomik güven eylülde geriledi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:43

(AB) Komisyonu, eylül ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, AB'de eylülde aylık bazda 0,4 puan gerileyerek 97,9 puan oldu.

'nde de endeks aynı dönemde 0,5 puanlık düşüşle 97,9 puana geriledi. Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde eylülde endeksin 99 puan olması yönündeydi.

Endeksteki düşüş, özellikle tüketici güveninin zayıflamasından kaynaklandı. Avro Bölgesi'nde eylülde eksi 15,5'ten eksi 16,5'e, AB'de ise eksi 15'ten eksi 15,8'e geriledi.

BölgeGöstergeÖnceki DeğerEylül DeğeriDeğişimBeklenti
Avrupa Birliği (AB)Ekonomik Güven Endeksi98,397,9-0,4 puan-
Avro BölgesiEkonomik Güven Endeksi98,497,9-0,5 puan99,0
Avrupa Birliği (AB)Tüketici Güven Endeksi-15,0-15,8-0,8 puan-
Avro BölgesiTüketici Güven Endeksi-15,5-16,5-1,0 puan-
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#avrupa birliği
#euro bölgesi
#tüketici güven endeksi
#ekonomik güven endeksi
#ab komisyonu
#Ekonomi
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