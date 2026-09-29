Ekonomiye güven arttı! Eylül ayının ekonomik güven endeksi açıklandı

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İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken, Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi %1,3 oranında artarak 91,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,1 oranında artarak 102,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 111,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,1 oranında artarak 111,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,2 oranında azalarak 83,0 değerini aldı.