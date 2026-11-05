Kore ziyareti sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın davetine icabet ederek 8 yıl aradan sonra gitti Seul'deki temaslarını tamamladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "TUR" uçağıyla geldiği Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve ziyarette kendisine eşlik eden heyet üyeleri de İstanbul'a geldi.