Şiddetli lodosta savrulmamak için çatıya oturup beklediler

Bursa’da saatteki hızı 64 kilometreye kadar ulaşan şiddetli lodos, 3 katlı bir binanın çatısında tamirat yapan iki işçiye adeta kabus dolu anlar yaşattı. Çatıdaki trapez sacları kaldırdıkları sırada aniden bastıran fırtınaya yakalanan işçilerin rüzgarla verdiği amansız mücadele çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde rüzgarın şiddetini artırmasıyla dengesini korumakta güçlük çeken işçilerden birinin, rüzgarın etkisiyle aşağı savrulmamak için çaresizce çatının üzerine oturarak fırtınanın dinmesini beklediği görüldü. Meteoroloji verilerine göre kentte 20 Kasım akşamına kadar etkisini sürdürecek olan lodosun hızının yer yer saatte 80 kilometreye kadar çıkması beklenirken, yetkililer çatı uçmalarına ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.