AKOM'dan İstanbul'a çifte uyarı! Lodos ve sağanak kapıda: İşte fırtınanın başlayacağı tarihp

İstanbul'da yeni haftayla birlikte hava koşulları sertleşiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, çarşamba gününe dikkat çekildi.

LODOS GÜNLERCE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Megakentte çarşamba gününden itibaren lodosun etkili olacağı bildirildi. Lodosun cuma akşamına kadar yer yer kuvvetli fırtınaya döneceği belirtilirken, peş peşe uyarılar yapıldı. Rüzgârın hızının 50-85 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Megakentte hafta ortasından itibaren lodosun etkili olması beklenirken, sıcaklıkların ise güneyli rüzgârların etkisiyle mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Tarih Hava Durumu Sıcaklık Yağış Miktarı 17 Kasım Salı Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu 11-16°C 3-10 kg/m² 18 Kasım Çarşamba Parçalı bulutlu, lodos fırtınası 13-19°C Yağış beklenmiyor 19 Kasım Perşembe Lodos fırtınası, yerel yağmurlu 14-20°C 1-4 kg/m² 20 Kasım Cuma Lodos fırtınası, akşam yağmurlu 15-21°C 3-7 kg/m² 21 Kasım Cumartesi Çok bulutlu, sağanak yağmurlu 12-17°C 10-20 kg/m² 22 Kasım Pazar Gök gürültülü sağanak yağmurlu 8-14°C 5-12 kg/m²

ŞİDDETİNİ ARTTIRACAK

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Rüzgârın hafta ortası (Çarşamba) itibarı ile şiddetini arttıracağı, Cuma akşam saatlerine kadar fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-85 km/s) eseceği öngörülüyor."

HAFTA SONU SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, SAĞANAK GELİYOR

Hafta içinde lodosun etkisiyle yükselen sıcaklıkların hafta sonu düşüşe geçmesi bekleniyor.

Cuma günü 21 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilen sıcaklığın cumartesi günü 17, pazar günü ise 14 dereceye gerileyeceği öngörülüyor. Hafta sonu sağanak yağışın da bastıracaı belirtildi.