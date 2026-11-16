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GÜNCELLEME:
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AKOM'dan İstanbul'a çifte uyarı! Lodos ve sağanak kapıda: İşte fırtınanın başlayacağı tarihp

AKOM yeni hafta için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, çarşamba gününden itibaren megakentte lodosun etkili olacağı bildirildi. Hafta sonu ise planı olanlara kötü haber geldi. İşte İstanbul'da beklenen hava durumu...

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Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 09:48

'da yeni haftayla birlikte hava koşulları sertleşiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı () haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, çarşamba gününe dikkat çekildi. 

AKOM'dan İstanbul'a çifte uyarı! Lodos ve sağanak kapıda: İşte fırtınanın başlayacağı tarihp

LODOS GÜNLERCE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Megakentte çarşamba gününden itibaren lodosun etkili olacağı bildirildi. Lodosun cuma akşamına kadar yer yer kuvvetli fırtınaya döneceği belirtilirken, peş peşe uyarılar yapıldı. Rüzgârın hızının 50-85 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor. 

AKOM'dan İstanbul'a çifte uyarı! Lodos ve sağanak kapıda: İşte fırtınanın başlayacağı tarihp

SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Megakentte hafta ortasından itibaren lodosun etkili olması beklenirken, sıcaklıkların ise güneyli rüzgârların etkisiyle mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

TarihHava DurumuSıcaklıkYağış Miktarı
17 Kasım SalıParçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu11-16°C3-10 kg/m²
18 Kasım ÇarşambaParçalı bulutlu, lodos fırtınası13-19°CYağış beklenmiyor
19 Kasım PerşembeLodos fırtınası, yerel yağmurlu14-20°C1-4 kg/m²
20 Kasım CumaLodos fırtınası, akşam yağmurlu15-21°C3-7 kg/m²
21 Kasım CumartesiÇok bulutlu, sağanak yağmurlu12-17°C10-20 kg/m²
22 Kasım PazarGök gürültülü sağanak yağmurlu8-14°C5-12 kg/m²

ŞİDDETİNİ ARTTIRACAK

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Rüzgârın hafta ortası (Çarşamba) itibarı ile şiddetini arttıracağı, Cuma akşam saatlerine kadar , kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-85 km/s) eseceği öngörülüyor."

AKOM'dan İstanbul'a çifte uyarı! Lodos ve sağanak kapıda: İşte fırtınanın başlayacağı tarihp

HAFTA SONU SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, SAĞANAK GELİYOR

Hafta içinde lodosun etkisiyle yükselen sıcaklıkların hafta sonu düşüşe geçmesi bekleniyor.

Cuma günü 21 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilen sıcaklığın cumartesi günü 17, pazar günü ise 14 dereceye gerileyeceği öngörülüyor. Hafta sonu sağanak yağışın da bastıracaı belirtildi. 

AKOM'dan İstanbul'a çifte uyarı! Lodos ve sağanak kapıda: İşte fırtınanın başlayacağı tarihp
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#İstanbul
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