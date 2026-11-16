AKOM'dan İstanbul'a çifte uyarı! Lodos ve sağanak kapıda: İşte fırtınanın başlayacağı tarihp

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İstanbul
İstanbul'da yeni haftayla birlikte hava koşulları sertleşiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, çarşamba gününe dikkat çekildi.
Megakentte çarşamba gününden itibaren lodosun etkili olacağı bildirildi. Lodosun cuma akşamına kadar yer yer kuvvetli fırtınaya döneceği belirtilirken, peş peşe uyarılar yapıldı. Rüzgârın hızının 50-85 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor.
Megakentte hafta ortasından itibaren lodosun etkili olması beklenirken, sıcaklıkların ise güneyli rüzgârların etkisiyle mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
|Tarih
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Yağış Miktarı
|17 Kasım Salı
|Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu
|11-16°C
|3-10 kg/m²
|18 Kasım Çarşamba
|Parçalı bulutlu, lodos fırtınası
|13-19°C
|Yağış beklenmiyor
|19 Kasım Perşembe
|Lodos fırtınası, yerel yağmurlu
|14-20°C
|1-4 kg/m²
|20 Kasım Cuma
|Lodos fırtınası, akşam yağmurlu
|15-21°C
|3-7 kg/m²
|21 Kasım Cumartesi
|Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
|12-17°C
|10-20 kg/m²
|22 Kasım Pazar
|Gök gürültülü sağanak yağmurlu
|8-14°C
|5-12 kg/m²
Raporda şu ifadelere yer verildi:
"Rüzgârın hafta ortası (Çarşamba) itibarı ile şiddetini arttıracağı, Cuma akşam saatlerine kadar fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-85 km/s) eseceği öngörülüyor."
Hafta içinde lodosun etkisiyle yükselen sıcaklıkların hafta sonu düşüşe geçmesi bekleniyor.
Cuma günü 21 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilen sıcaklığın cumartesi günü 17, pazar günü ise 14 dereceye gerileyeceği öngörülüyor. Hafta sonu sağanak yağışın da bastıracaı belirtildi.