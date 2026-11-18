"Peki bu hafta neden bu kadar sert düşüşler gördük diye biraz araştırma yaptığımız zaman; özellikle İran'ın ekonomik anlamda bir nakit ihtiyacı doğduğu için elindeki altınları satmak zorunda kaldığını görüyoruz. Bu hafta sebep bu. Özellikle Körfez ülkeleri zaten nakit ihtiyacından dolayı satmak zorunda kalmıştı bu 9 aylık süreç içerisinde. Son bir haftadır da İran'ın ciddi bir anlamda nakit sıkışıklığının olduğunu gözlemliyoruz. Piyasada altın yoğunlaşınca ucuza kim topluyor? Aslında vatandaşın sorması gereken soru bu. Bu kadar değer kayıpları var ama biri satıyorsa biri alıyor. Kim alıyor? Amerika, Çin, Rusya bunlar rezervlerini artırmaya devam ediyor ve dolayısıyla altın tarafında kısa vadeli baskılanmanın devam ettiğini gözlemliyoruz."