Trafik kazası yapan muhtar 'Önüme geçeni vururum' dedi, 2 kişiyi öldürdü!

Niğde'de trafik kazası sonrası çıkan tartışmada eski muhtar dehşet saçtı. Araç yol verme kavgasında meydana gelen trafik kazasında eski muhtar olduğu öğrenilen Hamza C. isimli 52 yaşındaki şahsın 3 kişiye ateş açtı. 2 kişinin öldüğü 1 kişinin de ağır yaralandığı olay sonrası yaptığı açıklamalarında kan dondurdu.



ARAÇTAN İNİP SİLAHINA SARILDI

Niğde’nin Çiftlik ilçesindeki olaydı alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen ve eski muhtar olduğu öğrenilen Hamza C. (52), yolda Abdullah Gündoğdu yönetimindeki araçla çarpıştı. Araçların aynalarının kırıldığı küçük çapta maddi hasarlı trafik kazası sonrası araçtan inen Hamza C., Abdullah Gündoğdu ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce belinde taşıdığı tabancasını çeken C. araç ve içerisinde bulunan 3 kişiye ateş açtı. Açılan ateşte Hakan Çelik, Abdullah Gündoğdu ve ismi belirlenemeyen 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulanslarla Çiftlik Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralılardan Hakan Çelik ve Abdullah Gündoğdu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer ismi belirlenemeyen yaralının ise hayati tehlikesi sürüyor.

POLİS EKİPLERİNİN TAKİBİYLE MUHTAR YAKALANDI

2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de ağır yaraladıktan sonra aracına binip olay yerinden kaçan Hamza C., Aksaray istikametine yola çıktı. Şahsın Aksaray istikametine kaçtığını tespit eden Niğde Çiftlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumu Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine Aksaray polisi adeta teyakkuza geçti. Plaka tanıma sistemlerine (PTS) kaydedilen aracın Kireçlik yolundan Aksaray’a giriş yaptığını tespit eden Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şehir genelinde geniş çaplı araştırma başlattı. Arama tarama çalışmaları yapılırken Ankara yolundaki PTS kameralarından aracın Ankara istikametine geçtiği belirlenirken bu kez cinayet ekipleri o bölgeye yoğunlaştı. Resmi ekipler yolda güvenlik önlemi alarak uzun namlulu silahlarla aracı beklerken, cinayet ekipleri de şahsın köy yollarına girme ihtimali üzerine arazide tarama yaptı. Şahsın Ankara istikametine geçişi olmayınca ara yollarda yoğunlaşan Cinayet Büro Amirliği ekipleri aracı Cumhuriyet Mahallesi şehir çıkışındaki arazide buldu. Polisi görünce kaçmak isteyen şahıs cinayet büro ekiplerinin etrafını sarması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Hamza C. polis aracının kafesine bindirilirken, burada yapılan alkol muayenesinde 0.96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araçta arama yapan ekipler, suç aleti tabancayı da bularak muhafaza altına aldı.

"PİŞMAN DEĞİLİM, ONUR DUYUYORUM ÖNÜME GEÇMEYECEKLERDİ"

Polis aracıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen Hamza C. gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının "Neden vurdunuz?" sorusuna, "Önüme geçmeye çalıştı. Benim önüme geçeni vururum. Ben muhtar Hamza. Önüme geçtiler, alenen vurdum. O yüzde vurdum. 2 kişiyi vurdum. Pişman olur muyum? Onur duyuyorum. Benim önüme geçmeyeceklerdi" dedi. Sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilen şahıs, emniyete götürüldü. Olay yerindeki aracı ise trafikten men edilerek emniyete çektirildi. Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.