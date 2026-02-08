Para almak için Hollanda’dan geldi! Ağabeyini vurarak canını aldı

Kategoriler
Aralarındaki mal paylaşımı sebebiyle, Hollanda'dan Aksaray'a gelen 63 yaşındaki Şambaz Y., parasını almak için 74 yaşındaki ağabeyi Zeki Y.'nin yanına gitti. Para meselesinde anlaşmaya varamayan kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında birbirlerine saldıran iki kardeşten büyük olan Zeki Y., kardeşine bıçak çekince, Şambaz Y. de belindeki tabancayı çıkartarak ağabeyine kurşun yağdırdı.
Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan ağabey, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis ekipleri kısa sürede kaçan katil zanlısı kardeş Şambaz Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen Şambaz Y. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.