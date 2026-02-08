Menü Kapat
12°
SON DAKİKA!
Yaşam
Para almak için Hollanda’dan geldi! Ağabeyini vurarak canını aldı

Aksaray'da mal paylaşımı yapıldıktan sonra kendine düşen parayı almak için Hollanda’dan gelen Şambaz Y., çıkan kavgada ağabeyini vurarak öldürdü. Kaçan katil zanlısı polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Para almak için Hollanda'dan geldi! Ağabeyini vurarak canını aldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 17:27

Aralarındaki mal paylaşımı sebebiyle, Hollanda'dan Aksaray'a gelen 63 yaşındaki Şambaz Y., parasını almak için 74 yaşındaki ağabeyi Zeki Y.'nin yanına gitti. Para meselesinde anlaşmaya varamayan kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında birbirlerine saldıran iki kardeşten büyük olan Zeki Y., kardeşine bıçak çekince, Şambaz Y. de belindeki tabancayı çıkartarak ağabeyine kurşun yağdırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan ağabey, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis ekipleri kısa sürede kaçan katil zanlısı kardeş Şambaz Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen Şambaz Y. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

