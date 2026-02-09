Balıkesir'de raylara kaya düştü: 6 Eylül Ekspresi’nin lokomotifi raydan çıktı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde seyir halindeki bir yolcu treninin lokomotifi, hat üzerine düşen kaya nedeniyle raydan çıktı.

KAYA PARÇASI RAYLARA DÜŞTÜ

Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Soğucak Mahallesi yakınlarında demir yolu hattının üzerine büyük kaya parçası düştü. Bu sırada Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi, kaya parçası nedeniyle raydan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

150 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Trenin yaklaşık 150 yolcusu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi. Lokomotifin en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.