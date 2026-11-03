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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:23

Eski eşini göğsünden 15 kez bıçaklayarak katletti: Sözleri herkesi çıldırttı

Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı 15 bıçak darbesiyle katleden cani, polisi arayarak kendini ihbar etti. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, gazetecilerin "Neden öldürdün" sorusuna 'hiçbir şekilde pişman değilim' cevabını verdi.

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Editor
 Özge Sönmez
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Eski eşini göğsünden 15 kez bıçaklayarak katletti: Sözleri herkesi çıldırttı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:23

Tacin Mahallesi'nde 4 katlı binanın 4. katındaki dairede dehşet yaşandı. Osman O., 5 yıl önce boşandığı 33 yaşındaki eski eşi Şefika Yeşildağ'ı konuşmak üzere evine çağırdı. İkili arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle tartışma yaşandı.

Eski eşini göğsünden 15 kez bıçaklayarak katletti: Sözleri herkesi çıldırttı

GÖĞSÜNDEN 15 KEZ BIÇAKLADI

Tartışma büyürken Osman O. eline geçirdiği bıçakla Şefika Yeşildağ'ı göğsünden 15 bıçak darbesiyle bıçakladı. Yeşildağ olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından evden çıkan Osman O. babasının evine giderek polisi arayıp kendini ihbar etti. Polis ekipleri katil zanlısı Osman O.'yu gözaltına aldı. 

Eski eşini göğsünden 15 kez bıçaklayarak katletti: Sözleri herkesi çıldırttı

"HİÇBİR ŞEKİLDE PİŞMAN DEĞİLİM"

Katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından bugün Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, adliye girişinde basın mensuplarının "Neden öldürdün" sorusu üzerine, "Hiçbir şekilde pişman değilim bana ihanet ettiği için öldürdüm" dedi.

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ETİKETLER
#bıçaklı saldırı
#Tacin Mahallesi
#Osman O
#Şefika Yeşildağ
#Aksaray Adliyesi
#Gündem
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