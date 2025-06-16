ABD'de İran-İsrail çatlağı: Pentagon'da görüş ayrılıkları var

İran ve İsrail çatışmaları 4. günde de şiddetli saldırılarla devam ederken ABD'de görüş ayrılıkları yaşanmaya başladı. Pentagon'da İsrail'e verilecek destek konusunda fikir ayrılıkları olduğu öne sürüldü.

İran ve İsrail çatışmaları son hız devam ederken ABD'nin savaşa dahil olup olmayacağına dair endişeler var. ABD Başkanı Donald Trump, dün ''barış yakında'' açıklamasında bulunsa da ardından yaptığı açıklamada ''Önce savaşsınlar'' dedi. Trump'ın bu çelişkili açıklamaları sürerken ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) da görüş ayrılıkları yaşandığı ortaya çıktı.

Pentagon üst düzey yetkililerin arasında İsrail'e verilecek askeri destek konusunda görüş ayrılıklarının yaşandığı iddia edildi. Semafor internet sitesinin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre bu ayrılığın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönem dış politikasının şekillenmesinde etkili olabileceği ifade edildi.

CENTCOM İSRAİL'E DESTEKTEN YANA

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla'nın, İsrail'i desteklemek ve savunmak amacıyla daha fazla askeri kaynak talep ettiği ancak bu talebin, Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby tarafından dirençle karşılaştığı belirtildi.

Colby'nin, ABD'nin askeri kapasitesinin Orta Doğu yerine Asya-Pasifik bölgesine odaklanmasını savunduğu, Güney Kore'de konuşlu bir Patriot hava savunma sisteminin nisanda Orta Doğu'ya kaydırılmasına da şubattan itibaren karşı çıktığı kaydedildi.

İsrail'e daha fazla destek verilmesini savunan ABD Kongresi çalışanı ise Colby'nin Asya odaklı politikası nedeniyle dış politika alanında Trump'a yakın isimler de dahil olmak üzere birçok kişiyle ters düştüğünü öne sürdü.

Öte yandan bu iddialar üzerine ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

ÖNCELİK MÜZAKERE

Yetkili, Colby'nin de müzakereler yoluyla İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemeye yönelik Trump'ın çabalarını desteklediğini belirterek, "Müsteşar, ekibin önemli bir üyesi olarak müzakereleri desteklemek ve müzakereler başarısız olursa İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek için bir dizi seçenek geliştirmiştir." ifadesini kullandı.