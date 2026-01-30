Menü Kapat
Editor
Editor
 Murat Makas

Bakan Fidan'dan İranlı mevkidaşı Arakçi ile ortak açıklama! ABD ve İran'a çağrı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile bir araya geldi. Bakan Fidan mevkidaşı Arakçi ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Fidan'dan İranlı mevkidaşı Arakçi ile ortak açıklama! ABD ve İran'a çağrı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.01.2026
14:19
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
14:44

, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile 'da bir araya geldi. Bakan Fidan mevkidaşı Arakçi ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. ABD ile İran arasındaki gerilime değinen Bakan Fidan, Türkiye'nin barış için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu iletti.

Bakan Fidan'dan İranlı mevkidaşı Arakçi ile ortak açıklama! ABD ve İran'a çağrı

''GERİLİM DİPLOMASİ İLE ÇÖZÜLMELİ''

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta muhataplarımıza aktardık. Sorunlar müzakere ve diplomasi ile çözülmeli. ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz. Türkiye olarak, barış için elimizden geleni yapmaya hazırız. İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın İran halkı tarafından barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz."

Son dakika haberinin detayları geliyor...

