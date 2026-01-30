Bakan Fidan'dan İranlı mevkidaşı Arakçi ile ortak açıklama! ABD ve İran'a çağrı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Fidan mevkidaşı Arakçi ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. ABD ile İran arasındaki gerilime değinen Bakan Fidan, Türkiye'nin barış için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu iletti.

''GERİLİM DİPLOMASİ İLE ÇÖZÜLMELİ''

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta muhataplarımıza aktardık. Sorunlar müzakere ve diplomasi ile çözülmeli. ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz. Türkiye olarak, barış için elimizden geleni yapmaya hazırız. İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın İran halkı tarafından barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz."

