Savaşın gölgesinde Umman'da kritik görüşme: ABD ve İran masaya oturuyor

İran ve ABD, Tahran'ın nükleer programına ilişkin müzakereler için bugün Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya geliyor. Görüşmelerde ABD’yi Başkan Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran’ı ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi temsil edecek.

Savaş gölgesinde geçecek görüşmede tarafların 'gündem' konusunda yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle ilerleme sağlama konusunda zorlukların yaşanacağı düşünülüyor.

İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, İran yönetimi, bölgedeki donanma varlığını artıran ABD'nin, Başkan Donald Trump tarafından dile getirilen saldırı tehdidini hayata geçirebileceğinden endişeleniyor.

ABD'NİN TALEBİNİ İRAN KABUL ETMEDİ

İki ülke de İran'ın nükleer programı konusunda Batılı devletler ile uzun süredir devam eden anlaşmazlığına ilişkin diplomatik çabaları yeniden hayata geçirmeye hazır olduklarının sinyalini verdiler.

Ancak, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ülkesinin Umman'da yapılacak görüşmenin nükleer programın yanı sıra İran'ın balistik füzelerini, bölgedeki silahlı gruplara verdiği desteği ve "kendi halkına yönelik uygulamalarını" kapsaması istediğini belirtti.

İran ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD'nin Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff'un yalnızca nükleer programı ele almasını istediğini açıkladı. İran, "nükleer konuda adil, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve onurlu bir anlaşmaya varmak amacıyla" müzakerelere katılacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Baghaei dün yaptığı açıklamada, "ABD tarafının da bu sürece sorumluluk, gerçekçilik ve ciddiyetle katılmasını umuyoruz" dedi.