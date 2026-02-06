Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Savaşın gölgesinde Umman'da kritik görüşme: ABD ve İran masaya oturuyor

ABD ve İran temsilcileri bugün Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya geliyor. Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği görüşme masasında İran'ın nükleer üretimi en kritik konu olarak yer alıyor.

KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
06.02.2026
09:43
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
09:43

İran ve ABD, Tahran'ın nükleer programına ilişkin müzakereler için bugün Umman'ın başkenti 'ta bir araya geliyor. Görüşmelerde ABD’yi Başkan Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran’ı ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi temsil edecek.

Savaş gölgesinde geçecek görüşmede tarafların 'gündem' konusunda yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle ilerleme sağlama konusunda zorlukların yaşanacağı düşünülüyor.

Savaşın gölgesinde Umman'da kritik görüşme: ABD ve İran masaya oturuyor

İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, İran yönetimi, bölgedeki donanma varlığını artıran ABD'nin, Başkan Donald Trump tarafından dile getirilen saldırı tehdidini hayata geçirebileceğinden endişeleniyor.

Savaşın gölgesinde Umman'da kritik görüşme: ABD ve İran masaya oturuyor

ABD'NİN TALEBİNİ İRAN KABUL ETMEDİ

İki ülke de İran'ın nükleer programı konusunda Batılı devletler ile uzun süredir devam eden anlaşmazlığına ilişkin diplomatik çabaları yeniden hayata geçirmeye hazır olduklarının sinyalini verdiler.

Ancak, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ülkesinin Umman'da yapılacak görüşmenin nükleer programın yanı sıra İran'ın balistik füzelerini, bölgedeki silahlı gruplara verdiği desteği ve "kendi halkına yönelik uygulamalarını" kapsaması istediğini belirtti.

Savaşın gölgesinde Umman'da kritik görüşme: ABD ve İran masaya oturuyor

İran ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD'nin Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff'un yalnızca nükleer programı ele almasını istediğini açıkladı. İran, "nükleer konuda adil, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve onurlu bir anlaşmaya varmak amacıyla" müzakerelere katılacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Baghaei dün yaptığı açıklamada, "ABD tarafının da bu sürece sorumluluk, gerçekçilik ve ciddiyetle katılmasını umuyoruz" dedi.

ETİKETLER
#Uluslararası Ilişkiler
#Nükleer Anlaşma
#Maskat
#İran Nükleer Programı
#Abd-İran Görüşmeleri
#Dünya
