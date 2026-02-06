Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Kritik görüşme öncesi ABD'den vatandaşlarına İran uyarısı: Ülkeyi hemen terk edin!

ABD ve İran arasındaki kritik görüşme öncesinde Washington'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. ABD, güvenlik riskleri gerekçesiyle, ülkede bulunan vatandaşlarına ''Ülkeyi hemen terk edin'' çağrısı yaptı.

AA
AA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
09:07
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
09:07

ve temsilcileri, bugün 'da bir araya gelerek görüşmeler için tuşa basacak. Bu görüşmede tansiyonun ne kadar düşeceği belirsizliğini korurken, Washington'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.

''İRAN'I HEMEN TERK EDİN!''

ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından "Washington yönetiminin yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan çıkış planı yapmaları" istendi.

Açıklamada, İran'da güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve yolların kapatıldığı, toplu taşımanın aksadığı ve internet erişiminde engellemelerin devam ettiği ifade edildi.

Kritik görüşme öncesi ABD'den vatandaşlarına İran uyarısı: Ülkeyi hemen terk edin!

''YANINIZDA TEMEL İHTİYAÇLARINIZ OLSUN!''

İran yönetiminin mobil, sabit hat ve ulusal internet ağlarına erişimi kısıtlamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, hava yolu şirketlerinin de İran'a ve İran'dan başka bölgelere uçuşları sınırladığı veya iptal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "İran'ı hemen terk edin. İran'dan ayrılmak için ABD hükümetinin yardımına bağlı olmayan bir plan yapın." denildi.

''TÜRKİYE YA DA ERMENİSTAN'A GİDEBİLİRSİNİZ''

İran'dan ayrılamamaları halinde, ABD vatandaşlarının bulundukları konut içinde veya güvenli bir binada sığınak niteliğinde bir alan belirlemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yeterli miktarda gıda, su, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesi bulundurulması tavsiye edildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarının alternatif iletişim araçları planlaması ve güvenli olması halinde İran'dan kara yoluyla Türkiye veya Ermenistan'a gitmesi önerildi.

Kritik görüşme öncesi ABD'den vatandaşlarına İran uyarısı: Ülkeyi hemen terk edin!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkan Donald Trump'ın İran konusunda diplomasiyi ilk seçenek olarak gördüğünü ancak diplomasi dışında da birçok seçeneği olduğunu söylemişti.

ABD, 13 Ocak’ta da ülkede devam eden gösterileri ve güvenlik risklerini gerekçe göstererek İran'daki vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk etme" çağrısı yapmıştı.

İRAN'DA NELER OLDU?

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

Kritik görüşme öncesi ABD'den vatandaşlarına İran uyarısı: Ülkeyi hemen terk edin!

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

Kritik görüşme öncesi ABD'den vatandaşlarına İran uyarısı: Ülkeyi hemen terk edin!

İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.​​​​​​​

ETİKETLER
#abd
#iran
#gösteriler
#umman
#Güvenlik Uyarısı
#Dünya
