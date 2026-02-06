Menü Kapat
ABD, İranlı liderlerin kaçış planını açıkladı: Sonun yaklaştığına işaret

ABD'nin saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği merak konusu olan İran'da dikkat çeken bir hareketlilik yaşandığı ortaya çıktı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İranlı yetkililerin ülke dışına yüklü miktarlarda para taşıdığını belirterek "Bu, sonun yaklaştığını bildiklerine dair iyi bir işaret" dedi.

06.02.2026
06.02.2026
saat ikonu 02:00

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nin (FSOC) yıllık raporuna dair oturumda konuştu.

"İRAN EKONOMİSİ BATIYOR"

İran'da bir dolar kıtlığı yarattıklarını söyleyen Bessent, bunun geçen yıl aralık ayında İran'daki en büyük bankalardan birinin batmasıyla doruk noktaya ulaştığını kaydetti.

Bessent, bu nedenle İran Merkez Bankasının para basmak zorunda kaldığını, İran para biriminin serbest düşüşe geçtiğini, enflasyonun patladığını ve sonuç olarak ülkede halkın sokaklara döküldüğünü anlattı.

ABD, İranlı liderlerin kaçış planını açıkladı: Sonun yaklaştığına işaret

"SONUN YAKLAŞTIĞINA İŞARET"

İran'ı izlemeye devam edeceklerini dile getiren Bessent, "İranlı liderlerin deliler gibi ülke dışına para aktardıklarını gördük, yani fareler gemiyi terk ediyorlar. Bu, sonun yaklaştığını bildiklerine dair iyi bir işaret." diye konuştu.

ABD, İranlı liderlerin kaçış planını açıkladı: Sonun yaklaştığına işaret

"TRUMP'IN DAVA SÖZLERİ ŞAKAYDI"

Öte yandan, Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Adayı Kevin Warsh'ın ABD Başkanı 'ın istediği şekilde faiz oranlarını düşürmemesi halinde dava edilmeyeceğini ve Adalet Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmayacağını taahhüt edip edemeyeceğini sorması üzerine Bessent, "Bu Başkana bağlı." yanıtını verdi.

Bessent, Trump'ın faizleri düşürmemesi halinde Warsh'a dava açacağı yönündeki sözlerinin "bir şaka" olduğunu ifade etti.

