Umman'daki zirve öncesi gerilim! İran 'kırmızı çizgi' dedi, Trump 'ağır sonuçlar'la tehdit etti

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, yarın Umman’da başlayacak ABD ile müzakereler öncesinde ülkesinin tavrını netleştirdi. Rızai, füze programı ve nükleer faaliyetlerin tartışmaya kapalı olduğunu vurguladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, düzenledikleri hava saldırılarının ardından İran'ın nükleer programını yeniden başlatma girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Umman'daki zirve öncesi gerilim! İran 'kırmızı çizgi' dedi, Trump 'ağır sonuçlar'la tehdit etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 21:55
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 22:18

Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesinin füze programı ve (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakereye kapalı olduğunu belirtti.

"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ DEĞİŞMEDİ"

Ülke medyasına açıklama yapan Rızai, yarın Umman'da yapılacak ABD ile müzakerelerde füze programı ile (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme konularının İran’ın "kırmızı çizgileri" arasında yer aldığını söyledi.

Rızai, "İran'ın kırmızı çizgileri değişmedi ve eğer Amerikalılar aynı önceki yöntemle müzakerelere katılmak ve örneğin sıfır zenginleştirme gibi taleplerde bulunmak istiyorlarsa, şimdiden müzakerelerin başarısız olduğu söylenmelidir." dedi.

Umman'daki zirve öncesi gerilim! İran 'kırmızı çizgi' dedi, Trump 'ağır sonuçlar'la tehdit etti

YARIN YAPILACAK GÖRÜŞME ÖNCE TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: BUNU YAPARSANIZ SOÇULARI ÇOK AĞIR OLUR

Trump, İran ile cuma günü Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılması beklenen görüşmeler öncesinde NBC News'e gündeme dair konuştu.

İran'ın ABD ordusunun vurduğu nükleer tesislere dönemediği ancak ülkenin başka bir noktasında yeni bir nükleer tesis kurmayı düşündüğünü öne süren Trump, "Bunu öğrendik ve 'Bunu yaparsanız çok ağır sonuçları olur.' dedim." ifadesini kullandı.

ABD ve müttefiki İsrail, İran’ı nükleer silah geliştirmeye çalışmakla suçlarken, İran ise nükleer programının elektrik üretimi dahil barışçıl amaçlara yönelik olduğunu savunuyor.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, İran'la müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını belirtmişti.

ABD ISRARCI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuyla ilgili açıklamasında, İran'la yapılacak görüşmelerde bazı başlıkların mutlaka masada olması gerektiğini vurgulayarak, "Görüşmelerin gerçekten anlamlı bir sonuca ulaşması için bazı başlıkları içermesi gerekiyor. Bunlar arasında balistik füzelerin menzili, bölgedeki terör örgütlerine verdikleri destek, nükleer programları ve kendi halkına yönelik muameleleri yer alıyor." demişti.

İRAN'A YÖNELİK "GECE YARISI ÇEKİCİ" OPERASYONU

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer süreci devam ederken 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

ABD Başkanı Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği", sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.

