İsrail'in gerilim casus dizisi Tehran'ın yapımcılarından Dana Eden, dizinin yeni sezon çekimleri için bulunduğu Yunanistan'da ölü olarak bulundu. Emmy ödüllü yapımcı için Yunan polisi soruşturma başlattı. İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, olası cinayet ihtimalinin araştırıldığı belirtildi.

Dinle Özetle

İran'daki İsrail ajanını anlatan Tehran dizisinin yapımcısı Dana Eden ölü bulundu! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 59

HABERİN ÖZETİ İran'daki İsrail ajanını anlatan Tehran dizisinin yapımcısı Dana Eden ölü bulundu! İsrail'in gerilim casus dizisi Tehran'ın yapımcılarından Dana Eden, Yunanistan'da kaldığı otelde ölü bulundu ve polis cinayet ihtimalini araştırıyor. 52 yaşındaki yapımcının Atina'daki bir otelde ölü bulunduğu belirtildi. Yetkililer, ölüm nedenini belirlemek için otopsi kararı aldı. Yunan polisi olası cinayet ihtimalini araştırıyor. Yapım şirketi, ölümün suç veya siyasi nedenli olduğuna dair söylentilerin asılsız olduğunu açıkladı.

Atina'da bir otelde bulunan 52 yaşındaki yapımcının boyun ve ellerinde şüpheli morluklar tespit edildi. Yetkililerin, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdiği aktarıldı.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Eden'in yapım şirketi Dana and Shula Productions tarafından yapılan açıklamada, "Ölümün suç ya da siyasi nedenli olduğuna dair söylentiler asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, medyaya ve kamuoyuna "doğrulanmamış iddiaları yayımlamaktan kaçınma ve hassasiyet gösterme" çağrısı yapılırken, Eden'in ailesi, arkadaşları ve meslektaşları için zor bir dönem olduğu vurgulanarak mahremiyete saygı gösterilmesi istendi.