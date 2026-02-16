İran'daki İsrail ajanını anlatan Tehran dizisinin yapımcısı Dana Eden ölü bulundu!

Kategoriler
İsrail'in gerilim casus dizisi Tehran'ın yapımcılarından Dana Eden, dizinin yeni sezon çekimleri için bulunduğu Yunanistan'da ölü olarak bulundu. Emmy ödüllü yapımcı için Yunan polisi soruşturma başlattı. İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, olası cinayet ihtimalinin araştırıldığı belirtildi.
Atina'da bir otelde bulunan 52 yaşındaki yapımcının boyun ve ellerinde şüpheli morluklar tespit edildi. Yetkililerin, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdiği aktarıldı.
Eden'in yapım şirketi Dana and Shula Productions tarafından yapılan açıklamada, "Ölümün suç ya da siyasi nedenli olduğuna dair söylentiler asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, medyaya ve kamuoyuna "doğrulanmamış iddiaları yayımlamaktan kaçınma ve hassasiyet gösterme" çağrısı yapılırken, Eden'in ailesi, arkadaşları ve meslektaşları için zor bir dönem olduğu vurgulanarak mahremiyete saygı gösterilmesi istendi.