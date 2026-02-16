Menü Kapat
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Obama 'uzaylılar gerçek' sözlerine yenilerini ekledi: Dünya'yı ziyaret ihtimalleri düşük

Obama 'uzaylılar gerçek' sözlerine yenilerini ekledi: Dünya'yı ziyaret ihtimalleri düşük

KAYNAK: AA
16.02.2026
16.02.2026
ABD'nin eski Başkanı , geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayınında ilginç açıklamalara imza attı. Obama'nın en çok konuşulan sözleri ise hakkında söyledikleriydi. Uzaylıların gerçek olduğunu söyleyerek herkesi şaşırtan eski başkan, 51. Bölge hakkında da açıklamalar yaptı.

Obama 'uzaylılar gerçek' sözlerine yenilerini ekledi: Dünya'yı ziyaret ihtimalleri düşük

Eski ABD Başkanı Barack Obama, katıldığı bir podcast yayınında uzaylıların gerçek olduğunu ancak kendisinin onları görmediğini ve uzaylılar tarafından ziyaret edilme ihtimalimizin düşük olduğunu belirtti.
Obama, uzaylıların gerçek olduğunu ancak kendisinin onları görmediğini söyledi.
Evrenin genişliği göz önüne alındığında dışarıda yaşam olma ihtimalinin yüksek olduğunu, ancak güneş sistemleri arasındaki mesafenin büyük olması nedeniyle uzaylılar tarafından ziyaret edilme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.
Başkanlığı sırasında dünya dışı varlıkların kendileriyle temas kurduğuna dair hiçbir kanıt görmediğini ifade etti.
Gizemli 51. Bölge'de uzaylıların tutulmadığını söyledi.
Daha önce 2021'de James Corden ile yaptığı bir röportajda da UFO gözlemlerinin gerçek olduğunu ve hükümetin bu cisimlerin kökenini açıklayamadığını doğrulamıştı.
Obama'nın ''Uzaylılar gerçek ama ben görmedim'' sözleri dünya basınında yayıldı. Dünya genelindeki medya kuruluşları tarafından manşetlere taşındı; ''Eski ABD Başkanı Barack Obama uzaylıların gerçek olduğunu söyledi'' ve ''Gerçekler': Obama’nın şok uzaylı iddiaları'' gibi başlıklar atıldı.

Obama 'uzaylılar gerçek' sözlerine yenilerini ekledi: Dünya'yı ziyaret ihtimalleri düşük

''UZAYLILAR TARAFINDAN ZİYARET İHTİMALİ DÜŞÜK''

Obama bu manşetlerin ardından bir açıklama daha yaptı bu kez sosyal medyayı tercih etti. Instagram sayfasından konuya açıklık getiren Obama bu kez de 'uzaylılar tarafından ziyaret edilme ihtimalimizin düşük' olduğunu söyledi. Obama'nın paylaşımındaki ifadeleri ise şu şekildeydi:

''Hızlı soru-cevap bölümünün ruhuna sadık kalmaya çalışıyordum ama madem bu kadar ilgi gördü, netleştireyim. İstatistiksel olarak evren o kadar geniş ki, dışarıda bir yerlerde yaşam olma ihtimali yüksek. Ancak güneş sistemleri arasındaki mesafeler o kadar büyük ki, uzaylılar tarafından ziyaret edilmiş olma ihtimalimiz düşük ve başkanlığım sırasında dünya dışı varlıkların bizimle temas kurduğuna dair hiçbir kanıt görmedim. Gerçekten!''

Obama 'uzaylılar gerçek' sözlerine yenilerini ekledi: Dünya'yı ziyaret ihtimalleri düşük

OBAMA 'UZAYLILAR' KONUSUNDA NELER SÖYLEDİ?

YouTuber Brian Tyler Cowen'in podcast yayınına katılan Obama, ''Uzaylılar gerçek, ama ben onları görmedim'' dedi. Eski Başkan, 'gerçek' kelimesiyle ne kastettiğine dair ayrıntı vermedi. Sadece uzaylıların nerede olabileceğine dair uzum zamandır süregelen bir teoriye cevap verdi.

Obama 'uzaylılar gerçek' sözlerine yenilerini ekledi: Dünya'yı ziyaret ihtimalleri düşük

ABD'nin gizemli 51. Bölge'si hakkında da konuştu ve uzaylıların burada tutulmadığını söyledi. Obama, ''Yeraltı tesisi diye bir şey yok, eğer ortada çok büyük bir komplo yoksa ve bunu Amerika Birleşik Devletleri başkanından saklamadılarsa" dedi.

Obama 'uzaylılar gerçek' sözlerine yenilerini ekledi: Dünya'yı ziyaret ihtimalleri düşük

OBAMA DAHA ÖNCE DE UZAYLILAR HAKKINDA KONUŞTU

Barack Obama, ilk kez uzaylılar hakkında konuşmadı. 2021 yılında da 'The Late Late Show' sunucusu James Corden'a verdiği bir röportajda, "Uzaylılar söz konusu olduğunda, size canlı yayında söyleyemeyeceğim bazı şeyler var.'' dedi.

Eski ABD lideri, tanımlanamayan hava cisimleri () gözlemlerinin gerçek olduğunu ve hükümetin bu uçakların kökenini veya olağandışı uçuş modellerini açıklayamadığını doğruladı. "Ama gerçek şu ki -ve burada gerçekten ciddiyim- gökyüzünde tam olarak ne olduklarını bilmediğimiz cisimlere ait görüntüler ve kayıtlar var" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#ufo
#barack obama
#uzaylılar
#podcast
#51.bölge
#Dünya
