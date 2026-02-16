Obama 'uzaylılar gerçek' sözlerine yenilerini ekledi: Dünya'yı ziyaret ihtimalleri düşük

Kategoriler
ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast yayınında ilginç açıklamalara imza attı. Obama'nın en çok konuşulan sözleri ise uzaylılar hakkında söyledikleriydi. Uzaylıların gerçek olduğunu söyleyerek herkesi şaşırtan eski başkan, 51. Bölge hakkında da açıklamalar yaptı.
Obama'nın ''Uzaylılar gerçek ama ben görmedim'' sözleri dünya basınında yayıldı. Dünya genelindeki medya kuruluşları tarafından manşetlere taşındı; ''Eski ABD Başkanı Barack Obama uzaylıların gerçek olduğunu söyledi'' ve ''Gerçekler': Obama’nın şok uzaylı iddiaları'' gibi başlıklar atıldı.
Obama bu manşetlerin ardından bir açıklama daha yaptı bu kez sosyal medyayı tercih etti. Instagram sayfasından konuya açıklık getiren Obama bu kez de 'uzaylılar tarafından ziyaret edilme ihtimalimizin düşük' olduğunu söyledi. Obama'nın paylaşımındaki ifadeleri ise şu şekildeydi:
''Hızlı soru-cevap bölümünün ruhuna sadık kalmaya çalışıyordum ama madem bu kadar ilgi gördü, netleştireyim. İstatistiksel olarak evren o kadar geniş ki, dışarıda bir yerlerde yaşam olma ihtimali yüksek. Ancak güneş sistemleri arasındaki mesafeler o kadar büyük ki, uzaylılar tarafından ziyaret edilmiş olma ihtimalimiz düşük ve başkanlığım sırasında dünya dışı varlıkların bizimle temas kurduğuna dair hiçbir kanıt görmedim. Gerçekten!''
YouTuber Brian Tyler Cowen'in podcast yayınına katılan Obama, ''Uzaylılar gerçek, ama ben onları görmedim'' dedi. Eski Başkan, 'gerçek' kelimesiyle ne kastettiğine dair ayrıntı vermedi. Sadece uzaylıların nerede olabileceğine dair uzum zamandır süregelen bir teoriye cevap verdi.
ABD'nin gizemli 51. Bölge'si hakkında da konuştu ve uzaylıların burada tutulmadığını söyledi. Obama, ''Yeraltı tesisi diye bir şey yok, eğer ortada çok büyük bir komplo yoksa ve bunu Amerika Birleşik Devletleri başkanından saklamadılarsa" dedi.
Barack Obama, ilk kez uzaylılar hakkında konuşmadı. 2021 yılında da 'The Late Late Show' sunucusu James Corden'a verdiği bir röportajda, "Uzaylılar söz konusu olduğunda, size canlı yayında söyleyemeyeceğim bazı şeyler var.'' dedi.
Eski ABD lideri, tanımlanamayan hava cisimleri (UFO) gözlemlerinin gerçek olduğunu ve hükümetin bu uçakların kökenini veya olağandışı uçuş modellerini açıklayamadığını doğruladı. "Ama gerçek şu ki -ve burada gerçekten ciddiyim- gökyüzünde tam olarak ne olduklarını bilmediğimiz cisimlere ait görüntüler ve kayıtlar var" ifadelerini kullandı.