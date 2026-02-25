Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

YouTube Premium Lite abonelerine çok beklenen 2 özellik geldi

Uygun fiyatlı YouTube Premium Lite aboneliği, kullanıcıların uzun zamandır talep ettiği arka planda oynatma ve video indirme özelliklerine nihayet kavuştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 14:49

YouTube, aylık 49,99 TL karşılığında sunulan Premium Lite abonelik paketine arka planda oynatma ve çevrim dışı indirme özelliklerini ekledi. Artık kullanıcılar, telefonlarında farklı uygulamalarda gezinirken videoları dinlemeye devam edebilecek. Ayrıca internet bağlantısının olmadığı anlarda izlemek üzere içerikleri cihazlarına indirebilecek.

HABERİN ÖZETİ

YouTube Premium Lite abonelerine çok beklenen 2 özellik geldi

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
YouTube Premium Lite, aylık 49,99 TL karşılığında artık arka planda oynatma ve çevrim dışı indirme özelliklerini sunuyor.
Premium Lite aboneliğine arka planda oynatma ve çevrim dışı indirme özellikleri eklendi.
Abonelik ücreti aylık 49,99 TL'dir.
Bu özellikler, kullanıcı talepleri doğrultusunda sisteme entegre edildi.
Premium Lite tamamen reklamsız değildir; müzik ve Shorts gibi bazı içeriklerde reklamlar çıkabilir.
Tamamen reklamsız bir deneyim için aylık 79,99 TL'lik standart Premium planına geçmek gereklidir.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de kullanıma sunulan YouTube Premium Lite standart Premium seçeneğine kıyasla daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak geliştirildi. Ancak arka planda oynatma ve video indirme ayrıcalıkları şu ana kadar sunulmuyordu. Şirketin resmi blog gönderisinde yapılan açıklamada, kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda bu özelliklerin sisteme entegre edildiği vurgulandı.

Salı gününden itibaren dağıtımına başlanan yeniliklerin, ilerleyen haftalarda Premium Lite hizmetinin aktif olduğu tüm ülkelerde kullanıma sunulacağı ifade edildi.

YouTube Premium Lite abonelerine çok beklenen 2 özellik geldi

YOUTUBE PREMIUM LITE TAMAMEN REKLAMSIZ DEĞİL

YouTube yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre Premium Lite paketinde videoların büyük bir kısmı reklamsız gösteriliyor. Yine de müzik içeriklerinde Shorts videolarında veya arama sayfasında gezinirken reklamlarla karşılaşmak ihtimal dahilinde yer alıyor.

Hem YouTube hem de YouTube Music platformlarında tamamen reklamsız bir deneyim arzulayan kullanıcıların aylık 79,99 TL bedele sahip standart Premium planına yükseltme yapması gerekiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsung S26 ne zaman çıkacak? Samsung S26 ve S26 Ultra sızdırılan özellikleri, fiyatı
App Store’da 18 yaş sınırı uygulaması başlıyor
ETİKETLER
#Arka Planda Oynatma
#Youtube Premium Lite
#Çevrimdışı Indirme
#Reklamsız Izleme
#Youtube Özellikleri
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.