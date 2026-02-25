YouTube, aylık 49,99 TL karşılığında sunulan Premium Lite abonelik paketine arka planda oynatma ve çevrim dışı indirme özelliklerini ekledi. Artık kullanıcılar, telefonlarında farklı uygulamalarda gezinirken videoları dinlemeye devam edebilecek. Ayrıca internet bağlantısının olmadığı anlarda izlemek üzere içerikleri cihazlarına indirebilecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ YouTube Premium Lite abonelerine çok beklenen 2 özellik geldi YouTube Premium Lite, aylık 49,99 TL karşılığında artık arka planda oynatma ve çevrim dışı indirme özelliklerini sunuyor. Premium Lite aboneliğine arka planda oynatma ve çevrim dışı indirme özellikleri eklendi. Abonelik ücreti aylık 49,99 TL'dir. Bu özellikler, kullanıcı talepleri doğrultusunda sisteme entegre edildi. Premium Lite tamamen reklamsız değildir; müzik ve Shorts gibi bazı içeriklerde reklamlar çıkabilir. Tamamen reklamsız bir deneyim için aylık 79,99 TL'lik standart Premium planına geçmek gereklidir.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de kullanıma sunulan YouTube Premium Lite standart Premium seçeneğine kıyasla daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak geliştirildi. Ancak arka planda oynatma ve video indirme ayrıcalıkları şu ana kadar sunulmuyordu. Şirketin resmi blog gönderisinde yapılan açıklamada, kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda bu özelliklerin sisteme entegre edildiği vurgulandı.

Salı gününden itibaren dağıtımına başlanan yeniliklerin, ilerleyen haftalarda Premium Lite hizmetinin aktif olduğu tüm ülkelerde kullanıma sunulacağı ifade edildi.

YOUTUBE PREMIUM LITE TAMAMEN REKLAMSIZ DEĞİL

YouTube yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre Premium Lite paketinde videoların büyük bir kısmı reklamsız gösteriliyor. Yine de müzik içeriklerinde Shorts videolarında veya arama sayfasında gezinirken reklamlarla karşılaşmak ihtimal dahilinde yer alıyor.

Hem YouTube hem de YouTube Music platformlarında tamamen reklamsız bir deneyim arzulayan kullanıcıların aylık 79,99 TL bedele sahip standart Premium planına yükseltme yapması gerekiyor.