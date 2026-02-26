Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy Juventus-Galatasaray maçını birlikte izledi! “Totem yaptık”

Son zamanlarda yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla ön plana çıkan Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy Juventus-Galatasaray maçını birlikte izledi. Yakın arkadaş oldukları bilinen ikili, Galatasaray formalı fotoğraf paylaşarak maçı beraber izlediklerini duyurdu. Heyecan dolu Juventus-Galatasaray mücadelesini soluk soluğa takip eden Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy magazin gündeminde de büyük ses getirdi.

MUSTAFA MERT KOÇ VE ÇAĞATAY ULUSOY JUVENTUS-GALATASARAY MAÇINI BİRLİKTE İZLEDİ!

Mustafa Mert Koç ve yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz akşam yayınlanan heyecan dolu Juventus-Galatasaray maçını beraber izledi. Yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Mustafa Mert Koç, dostlarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabında Galatasaray’ın mücadelesini takip etti.

Özellikle yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy ile şarkı söylediği videoları sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla ön plana çıkan Mustafa Mert Koç, bu kez Instagram’dan dostları Engin Aykanat ve Çağatay Ulusoy ile Juventus-Galatasaray mücadelesini birlikte izlediklerini paylaştı.

Nefesleri kesen maçta totem yaptıklarını dile getiren Mustafa Mert Koç, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Juventus-Galatasaray maçını Galatasaray forması giyerek takip eden üçlü, maç bitimine kadar heyecan yerinde duramadı. Heyecan dolu karşılaşma sırasında çeşitli paylaşımlara yer veren Koç, maçın sonucunu da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Nefeslerin tutulduğu Juventus-Galatasaray mücadelesini soluk soluğa takip eden Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy magazin gündeminde de büyük ses getirdi. Totem yaptıkları süre boyunca hop oturup hop kalkan ikiliden Mustafa Mert Koç, totemin geç tuttuğunu dile getirdi.

JUVENTUS-GALATASARAY MÜCADELESİ SARI-KIRMIZILILARI ÜST TURA TAŞIDI!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Juventus ile karşı karşıya geldi. İlk maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenildi.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılsa da skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi. Maçın normal süresi 3-0'lık Juventus üstünlüğü ile sona erse de müsabaka uzatmalara gitti. Uzatmalara giden maçta Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleri sonrası Galatasaray son 16 turuna resmen yazdırdı. Juventus-Galatasaray mücadelesi Sarı-kırmızılıları üst tura taşıdı.