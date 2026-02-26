Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy Juventus-Galatasaray maçını birlikte izledi! “Totem yaptık”

Mustafa Mert Koç, yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy ile Juventus-Galatasaray maçını birlikte izledi. Sosyal medyadan Galatasaray formalı fotoğraf paylaşan ikili magazin gündemine büyük ses getirdi. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy Juventus-Galatasaray maçını birlikte izledi! “Totem yaptık”
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 10:31

Son zamanlarda yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla ön plana çıkan ve Juventus-Galatasaray maçını birlikte izledi. Yakın arkadaş oldukları bilinen ikili, Galatasaray formalı fotoğraf paylaşarak maçı beraber izlediklerini duyurdu. Heyecan dolu Juventus-Galatasaray mücadelesini soluk soluğa takip eden Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy magazin gündeminde de büyük ses getirdi.

MUSTAFA MERT KOÇ VE ÇAĞATAY ULUSOY JUVENTUS-GALATASARAY MAÇINI BİRLİKTE İZLEDİ!

Mustafa Mert Koç ve yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz akşam yayınlanan heyecan dolu Juventus- maçını beraber izledi. Yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Mustafa Mert Koç, dostlarıyla UEFA son 16 play-off etabında Galatasaray’ın mücadelesini takip etti.

Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy Juventus-Galatasaray maçını birlikte izledi! “Totem yaptık”

Özellikle yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy ile şarkı söylediği videoları sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla ön plana çıkan Mustafa Mert Koç, bu kez Instagram’dan dostları Engin Aykanat ve Çağatay Ulusoy ile Juventus-Galatasaray mücadelesini birlikte izlediklerini paylaştı.

Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy Juventus-Galatasaray maçını birlikte izledi! “Totem yaptık”

Nefesleri kesen maçta totem yaptıklarını dile getiren Mustafa Mert Koç, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Juventus-Galatasaray maçını Galatasaray forması giyerek takip eden üçlü, maç bitimine kadar heyecan yerinde duramadı. Heyecan dolu karşılaşma sırasında çeşitli paylaşımlara yer veren Koç, maçın sonucunu da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy Juventus-Galatasaray maçını birlikte izledi! “Totem yaptık”

Nefeslerin tutulduğu Juventus-Galatasaray mücadelesini soluk soluğa takip eden Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy magazin gündeminde de büyük ses getirdi. Totem yaptıkları süre boyunca hop oturup hop kalkan ikiliden Mustafa Mert Koç, totemin geç tuttuğunu dile getirdi.

Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy Juventus-Galatasaray maçını birlikte izledi! “Totem yaptık”

JUVENTUS-GALATASARAY MÜCADELESİ SARI-KIRMIZILILARI ÜST TURA TAŞIDI!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Juventus ile karşı karşıya geldi. İlk maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenildi.

Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy Juventus-Galatasaray maçını birlikte izledi! “Totem yaptık”

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılsa da skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi. Maçın normal süresi 3-0'lık Juventus üstünlüğü ile sona erse de müsabaka uzatmalara gitti. Uzatmalara giden maçta Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleri sonrası Galatasaray son 16 turuna resmen yazdırdı. Juventus-Galatasaray mücadelesi Sarı-kırmızılıları üst tura taşıdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gizem Güven'den yüreklere su serpen haber! Sevincini paylaştı
Tuğba Özay açıklamalarıyla şoke etti! “Bir dünya lideriyle evleneceğim”
ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#çağatay ulusoy
#Mustafa Mert Koç
#Juventus Galatasaray Maçı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.