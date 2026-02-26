Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Tuğba Özay açıklamalarıyla şoke etti! “Bir dünya lideriyle evleneceğim”

Oyuncu ve eski manken Tuğba Özay, açıklamalarıyla herkesi şoke etti. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim bu kez çok farklı bir açıklamasıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu bir dünya lideriyle evleneceğini söyledi. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tuğba Özay açıklamalarıyla şoke etti! “Bir dünya lideriyle evleneceğim”
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 09:37

Tuğba Özay, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Eski manken, oyuncu ve şarkıcı Tuğba Özay, bu kez açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Magazin dünyasında sık sık ismi geçen ve özellikle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, bu kez çok farklı bir açıklamayla gündeme bomba gibi oturdu. Bir dünya lideriyle evleneceğini dile getiren Tuğba Özay, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. İşte Tuğba Özay’ın dikkat çeken açıklamaları…

TUĞBA ÖZAY AÇIKLAMALARIYLA ŞOKE ETTİ!

Başarılı oyunculuk kariyeri ve şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkan eski manken Tuğba Özay, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Medya sektöründeki kariyerinin yanı sıra özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen Özay, bu kez ağızları açık bıraktı.

Tuğba Özay açıklamalarıyla şoke etti! “Bir dünya lideriyle evleneceğim”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarıyla sık sık gündemde yerini alan Tuğba Özay, açıklamalarıyla herkesi şoke etti. Instagram hesabında 1 milyon 900 binden fazla takipçisi bulunan Özay, aktif olarak sosyal medya hesaplarını kullanıyor. Bu hesaplarında günlük yaşantısına dair birçok içerik üreten ve paylaşan ünlü isim adını magazin gündemine de bomba gibi yazdırıyor.

Tuğba Özay açıklamalarıyla şoke etti! “Bir dünya lideriyle evleneceğim”

Tuğba Özay, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ‘kimyasal püskürtmeye’ maruz kaldığını öne süren ve birçok uzman ismin tepkisini çekmişti. Gökyüzünde uçakların arkasında bıraktığı izi göstererek, bunların bulut değil ‘kimyasal püskürtme’ olduğunu iddia eden ünlü isim, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük ses getirmişti.

Tuğba Özay açıklamalarıyla şoke etti! “Bir dünya lideriyle evleneceğim”

Her paylaşımı olay olan Tuğba Özay, bu kez açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Magazin dünyasında sık sık ismi geçen ve özellikle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, bu kez çok farklı bir açıklamayla gündeme bomba gibi oturdu. Bir dünya lideriyle evleneceğini dile getiren Tuğba Özay, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Tuğba Özay açıklamalarıyla şoke etti! “Bir dünya lideriyle evleneceğim”

“BİR DÜNYA LİDERİYLE EVLENECEĞİM”

Tuğba Özay, Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk oldu. Okan Aslan’ın sunumuyla gerçekleşen programa Özay’ın açıklamaları damga vurdu. Renkli açıklamaları ve esprileriyle stüdyoda kahkaha tufanı estiren Özay, gündeme bomba gibi düştü.

Tuğba Özay açıklamalarıyla şoke etti! “Bir dünya lideriyle evleneceğim”

Bir dünya lideriyle evleneceğini dile getiren Tuğba Özay, katıldığı Okan Aslan’la Gün Ortası programında şu ifadelere yer verdi:

Tuğba Özay açıklamalarıyla şoke etti! “Bir dünya lideriyle evleneceğim”

“Ben hissediyorum, bir dünya lideriyle evleneceğim. İspanya Başbakan’ını çok beğeniyorum. Gerçekten çok beğendiğim liderler var. Örneğin bir tanesi . Çok seviyorum onun duruşunu ve vatanseverliğini… Milletine karşı önlemler alıyor, yasaklar koyuyor. Bazı yasaklar güzeldir eğer ki toplumu doğru yönlendirecekse… Dolayısıyla Putin’in tavrını ve duruşunu çok beğeniyorum. Mesela Kim Jong-un… Ona Kimyon diyorum ben. O benim Kimyon’um!”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi kıtaları aştı! Japonya’nın en meşhur sokaklarında yankılandı
El Mencho'nun öldürülmesiyle Meksika'da mahsur kalan Cüneyt Özdemir'den haber var
ETİKETLER
#putin
#Tuğba Özay
#Evlilik Iddiası
#Yeni Açıklama
#Dünya Lideri
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.