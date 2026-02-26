Tuğba Özay açıklamalarıyla şoke etti! “Bir dünya lideriyle evleneceğim”

Tuğba Özay, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Eski manken, oyuncu ve şarkıcı Tuğba Özay, bu kez açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Magazin dünyasında sık sık ismi geçen ve özellikle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, bu kez çok farklı bir açıklamayla gündeme bomba gibi oturdu. Bir dünya lideriyle evleneceğini dile getiren Tuğba Özay, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. İşte Tuğba Özay’ın dikkat çeken açıklamaları…

TUĞBA ÖZAY AÇIKLAMALARIYLA ŞOKE ETTİ!

Başarılı oyunculuk kariyeri ve şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkan eski manken Tuğba Özay, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Medya sektöründeki kariyerinin yanı sıra özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen Özay, bu kez ağızları açık bıraktı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarıyla sık sık gündemde yerini alan Tuğba Özay, açıklamalarıyla herkesi şoke etti. Instagram hesabında 1 milyon 900 binden fazla takipçisi bulunan Özay, aktif olarak sosyal medya hesaplarını kullanıyor. Bu hesaplarında günlük yaşantısına dair birçok içerik üreten ve paylaşan ünlü isim adını magazin gündemine de bomba gibi yazdırıyor.

Tuğba Özay, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ‘kimyasal püskürtmeye’ maruz kaldığını öne süren ve birçok uzman ismin tepkisini çekmişti. Gökyüzünde uçakların arkasında bıraktığı izi göstererek, bunların bulut değil ‘kimyasal püskürtme’ olduğunu iddia eden ünlü isim, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük ses getirmişti.

Her paylaşımı olay olan Tuğba Özay, bu kez açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Magazin dünyasında sık sık ismi geçen ve özellikle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, bu kez çok farklı bir açıklamayla gündeme bomba gibi oturdu. Bir dünya lideriyle evleneceğini dile getiren Tuğba Özay, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

“BİR DÜNYA LİDERİYLE EVLENECEĞİM”

Tuğba Özay, Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk oldu. Okan Aslan’ın sunumuyla gerçekleşen programa Özay’ın açıklamaları damga vurdu. Renkli açıklamaları ve esprileriyle stüdyoda kahkaha tufanı estiren Özay, gündeme bomba gibi düştü.

Bir dünya lideriyle evleneceğini dile getiren Tuğba Özay, katıldığı Okan Aslan’la Gün Ortası programında şu ifadelere yer verdi:

“Ben hissediyorum, bir dünya lideriyle evleneceğim. İspanya Başbakan’ını çok beğeniyorum. Gerçekten çok beğendiğim liderler var. Örneğin bir tanesi Putin. Çok seviyorum onun duruşunu ve vatanseverliğini… Milletine karşı önlemler alıyor, yasaklar koyuyor. Bazı yasaklar güzeldir eğer ki toplumu doğru yönlendirecekse… Dolayısıyla Putin’in tavrını ve duruşunu çok beğeniyorum. Mesela Kim Jong-un… Ona Kimyon diyorum ben. O benim Kimyon’um!”