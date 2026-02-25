Menü Kapat
 Selahattin Demirel

El Mencho'nun öldürülmesiyle Meksika'da mahsur kalan Cüneyt Özdemir'den haber var

Uyuşturucu karteli lideri El Mencho'nun öldürülmesi ve ardından kartel üyelerinin ortalığı savaş alanına çevirdiği sırada Meksika'da mahsur kalan Cüneyt Özdemir ülkeden çıktığını bildirdi.

El Mencho'nun öldürülmesiyle Meksika'da mahsur kalan Cüneyt Özdemir'den haber var
'da federal güvenlik güçleri tarafından eyaletinin başkenti Guadalajara kentine bağlı Tapalpa kasabasında 22 Şubat Pazar günü Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

El Mencho'nun öldürülmesiyle Meksika'da mahsur kalan Cüneyt Özdemir'den haber var

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) yönelik askeri operasyon sonrası çıkan şiddet olayları nedeniyle Meksika'da bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir, ülkeyi terk ettiğini duyurdu.
Meksika federal güvenlik güçleri, Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara'ya bağlı Tapalpa kasabasında CJNG'ye yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon sonrası CJNG'nin olası misillemesi olarak Jalisco ve diğer eyaletlerde yol kapatma, araç ve iş yeri kundaklama eylemleri yaşandı.
Jalisco eyaleti halktan evlerinde kalmalarını istedi, toplu taşıma askıya alındı ve 'kırmızı alarm' uygulaması devreye sokuldu.
El Mencho'nun öldürüldüğü iddialarının ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere 73 kişi hayatını kaybetti.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Meksika'dan ayrıldığını bildirdi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

KARTEL ÜYELERİ ÜLKEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

El Mencho'nun öldürülmesiyle Meksika'da mahsur kalan Cüneyt Özdemir'den haber var

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 73 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ederken olaylar sırasında Meksika'da bulunan ve mahsur kalan Gazeteci 'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

El Mencho'nun öldürülmesiyle Meksika'da mahsur kalan Cüneyt Özdemir'den haber var

Özdemir, olayın yaşandığı dakikalardan itibaren sosyal medya paylaşımları ve YouTube yayınlarıyla olanları aktarırken yaptığı son paylaşımla Meksika'dan çıktığını açıkladı.

El Mencho'nun öldürülmesiyle Meksika'da mahsur kalan Cüneyt Özdemir'den haber var

"MEKSİKA'DAN ÇIKIYORUZ"

Özdemir, Instagram hesabı üzerinden oğluyla birlikte çekildiği fotoğrafa bir not düşerek şu ifadeleri kullandı:

"Meksika' dan çıkıyoruz... Bu süreç içinde arayan soran bizi merak eden tanıdık tanımadık
herkese çok teşekkür ederiz. Yüzlerce olumlu mesaj aldık... Yalnız olmadığımızı bizlere bir kez daha hissettirdiniz. Bu vesileyle Meksika Kartelleri ile ilgili bayağı bir fikir sahibi de olduk."

El Mencho'nun öldürülmesiyle Meksika'da mahsur kalan Cüneyt Özdemir'den haber var

Cüneyt Özdemir Meksika'da son durumu aktardı: 'Kartel sokağa çıkma yasağı ilan etti, çıkış yok!'
Meksika karıştı: El Mencho lakaplı kartel öldürüldü, ülkeyi ateşe verdiler
Meksika'da neler oluyor? Cüneyt Özdemir anlattı: Olaylar yatışacak gibi değil
