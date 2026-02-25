El Mencho'nun öldürülmesiyle Meksika'da mahsur kalan Cüneyt Özdemir'den haber var

Kategoriler
Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine bağlı Tapalpa kasabasında 22 Şubat Pazar günü Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.
Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.
Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.
El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 73 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ederken olaylar sırasında Meksika'da bulunan ve mahsur kalan Gazeteci Cüneyt Özdemir'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Özdemir, olayın yaşandığı dakikalardan itibaren sosyal medya paylaşımları ve YouTube yayınlarıyla olanları aktarırken yaptığı son paylaşımla Meksika'dan çıktığını açıkladı.
Özdemir, Instagram hesabı üzerinden oğluyla birlikte çekildiği fotoğrafa bir not düşerek şu ifadeleri kullandı:
"Meksika' dan çıkıyoruz... Bu süreç içinde arayan soran bizi merak eden tanıdık tanımadık
herkese çok teşekkür ederiz. Yüzlerce olumlu mesaj aldık... Yalnız olmadığımızı bizlere bir kez daha hissettirdiniz. Bu vesileyle Meksika Kartelleri ile ilgili bayağı bir fikir sahibi de olduk."