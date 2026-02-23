Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Meksika'da neler oluyor? Cüneyt Özdemir anlattı: Olaylar yatışacak gibi değil

Meksika'da uyuşturucu karteli CJNG lideri El Mencho'nun öldürülmesi sonrası karışan ülkedeki son durumu bölgede mahsur kalan Cüneyt Özdemir anlattı. Özdemir "Olaylar yatışacak gibi değil aksine yeni başlıyor." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 03:37
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 03:51

Meksika'da ordunun Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa şehrindeki operasyonla Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Oseguera'yı öldürmesinin ardından çıkan çatışmalar ülkeyi dünya gündeminin baş sırasına oturttu.

Meksika'da neler oluyor? Cüneyt Özdemir anlattı: Olaylar yatışacak gibi değil

0:00 116
HABERİN ÖZETİ

Meksika'da neler oluyor? Cüneyt Özdemir anlattı: Olaylar yatışacak gibi değil

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Meksika ordusunun Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Oseguera'yı öldürmesinin ardından ülkede 8 eyalete yayılan şiddetli çatışmalar, ulaşım kesintileri ve havalimanı kapanışları yaşanırken, kartel içindeki liderlik savaşının da şiddetleneceği öngörülüyor.
CJNG lideri Nemesio Oseguera ("El Mencho"), Meksika ordusunun Tapalpa'daki operasyonuyla öldürüldü.
El Mencho'nun ölümü üzerine en az 8 eyalete yayılan şiddetli çatışmalar, araç yakmalar, ulaşım kesintileri ve havalimanı kapanışları yaşandı.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, olayların büyüyerek geniş çaplı bir krize dönüştüğünü ve yatışmak yerine yeni başladığını belirtti.
Kartellerin güç gösterisi olarak şiddetlenen olaylar sırasında "esir alınan Amerikalılar" gibi doğrulanmayan iddialar da dolaşıyor.
El Mencho'nun ölümü, CJNG ve diğer karteller içinde var olan liderlik savaşlarını daha da şiddetlendirecek.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

ABD’nin de başına 15 milyon dolar ödül koyduğu bilinen El Mencho’nun ölümüyle kartel liderleri ülkeyi adeta ateşe verdi.

Ülkede mahsur kalan Gazeteci , ülkede yaşananları ve gelinen son durumu anlattı.

SİLAHLI BASKINLAR VE ESİR ALINAN ABD'LİLER İDDİASI

Yaşananların sıradan bir çatışma olmadığını belirten Özdemir, olayların büyüyerek geniş çaplı bir krize dönüştüğünü şu cümlelerle ifade etti:

"Sabah saatlerinde dağlık bir bölgede Yeni Nesil Kartel lideri ABD destekli bir operasyonla öldürüldü ve bu durum ülke genelinde büyük bir krizi tetikledi.

Meksika'da neler oluyor? Cüneyt Özdemir anlattı: Olaylar yatışacak gibi değil

Arabalar yakılıyor, lastikler ateşe veriliyor, ulaşım durdu, havalimanları kapandı. Silahlı baskın, esir alınan Amerikalılar gibi pek çok iddia dolaşıyor ancak çoğu doğrulanmıyor."

"TEK BİR KENTTE DEĞİL 8 EYALETE YAYILDI"

Olayların tek bir kentte değil 7-8 eyalete yayıldığını belirten Özdemir "Bu tür büyük operasyonlardan sonra karteller dağılmamak için güç gösterisi yapar. Olaylar yatışacak gibi değil aksine yeni başlıyor." dedi.

KARTEL İÇİNDEKİ LİDERLİK SAVAŞI

Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise kartel içindeki duruma dikkat çekerek kartelde var olan liderlik kavgasının El Mencho'nun öldürülmesinin ardından daha da şiddetleneceğini vurguladı.

Meksika'da neler oluyor? Cüneyt Özdemir anlattı: Olaylar yatışacak gibi değil

Özdemir, paylaşımında "Sinaloa adını sanırım Narcos dizilerinden duymuşsunuzdur. Meşhur 2017'de yakalanıp ABD'ye götürülen El Chapo'nun lideri olduğu kartel.

2024 yılından bu yana bir liderlik savaşı var.

Sadece geçen yıl 2000 ölü, 2900 kayıp olmuş. Şimdi bile bu yeni nesil Kartel'de (CJNG) liderlik kavgası başladı bile. Yani Meksika'da bir devletle savaş var bir de Kartel içi fraksiyon veya liderlik savaşları var." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meksika karıştı: El Mencho lakaplı kartel öldürüldü, ülkeyi ateşe verdiler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve İran arasındaki müzakere tarihi belli oldu
ETİKETLER
#cüneyt özdemir
#Cjng
#El Mencho
#Meksika Kartel Çatışmaları
#Liderlik Savaşı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.