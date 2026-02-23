Meksika'da neler oluyor? Cüneyt Özdemir anlattı: Olaylar yatışacak gibi değil

Meksika'da ordunun Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa şehrindeki operasyonla Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Oseguera'yı öldürmesinin ardından çıkan çatışmalar ülkeyi dünya gündeminin baş sırasına oturttu.

ABD’nin de başına 15 milyon dolar ödül koyduğu bilinen El Mencho’nun ölümüyle kartel liderleri ülkeyi adeta ateşe verdi.

Ülkede mahsur kalan Gazeteci Cüneyt Özdemir, ülkede yaşananları ve gelinen son durumu anlattı.

SİLAHLI BASKINLAR VE ESİR ALINAN ABD'LİLER İDDİASI

Yaşananların sıradan bir çatışma olmadığını belirten Özdemir, olayların büyüyerek geniş çaplı bir krize dönüştüğünü şu cümlelerle ifade etti:

"Sabah saatlerinde dağlık bir bölgede Yeni Nesil Kartel lideri ABD destekli bir operasyonla öldürüldü ve bu durum ülke genelinde büyük bir krizi tetikledi.

Arabalar yakılıyor, lastikler ateşe veriliyor, ulaşım durdu, havalimanları kapandı. Silahlı baskın, esir alınan Amerikalılar gibi pek çok iddia dolaşıyor ancak çoğu doğrulanmıyor."

"TEK BİR KENTTE DEĞİL 8 EYALETE YAYILDI"

Olayların tek bir kentte değil 7-8 eyalete yayıldığını belirten Özdemir "Bu tür büyük operasyonlardan sonra karteller dağılmamak için güç gösterisi yapar. Olaylar yatışacak gibi değil aksine yeni başlıyor." dedi.

KARTEL İÇİNDEKİ LİDERLİK SAVAŞI

Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise kartel içindeki duruma dikkat çekerek kartelde var olan liderlik kavgasının El Mencho'nun öldürülmesinin ardından daha da şiddetleneceğini vurguladı.

Özdemir, paylaşımında "Sinaloa adını sanırım Narcos dizilerinden duymuşsunuzdur. Meşhur 2017'de yakalanıp ABD'ye götürülen El Chapo'nun lideri olduğu kartel.

2024 yılından bu yana bir liderlik savaşı var.

Sadece geçen yıl 2000 ölü, 2900 kayıp olmuş. Şimdi bile bu yeni nesil Kartel'de (CJNG) liderlik kavgası başladı bile. Yani Meksika'da bir devletle savaş var bir de Kartel içi fraksiyon veya liderlik savaşları var." ifadelerini kullandı.